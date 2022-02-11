В Госдуме заявили о возможной подготовке военной провокации на Украине

Поскольку Украина находится под внешним управлением США, не исключено, что там готовится серьезная военная провокация. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

«Важное событие сегодняшнего дня — заявление [президента США Джо] Байдена, призвавшего американцев срочно покинуть Украину. Поскольку Украина находится под внешним американским управлением, не исключено, что там готовится серьезная военная провокация. Сейчас на Украине находится 30 тыс. американцев, это очень большая цифра. Кроме того, в Киеве располагается 3 тыс. американских граждан с дипломатическими паспортами. Именно эти люди управляют Украиной», — написал он на своей странице в Facebook.

С учетом масштаба поставок вооружений, которые идут на Украину в течение последних недель, политик допустил, что может последовать «некий сигнал к атаке».

Кроме того, Никонов напомнил о том, что глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о фиксировании скопления украинских вооруженных частей у границ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Другое дело, что американцы, похоже, до сих пор окончательно не решили, что им делать. Но в американской элите и аналитике преобладает мнение, что Россия обязательно нападет на Украину. Спровоцировать это нападение — является одной из целей тех людей, которые занимаются внешним управлением Украиной», — заключил депутат.

Ранее в этот день замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о том, что Украина перебросила в Донбасс зенитно-ракетный дивизион С-300 для подготовки наступления. Он подчеркнул, что обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Накануне офицер пресс-службы управления народной милиции ЛНР Антон Микужис сообщил, что Украина разместила реактивные системы залпового огня «Град» вблизи линии соприкосновения.

9 февраля украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал о том, что страны-партнеры оказали Украине военную помощь на общую сумму $1,5 млрд. Спустя день военный эксперт Михаил Ходаренок отметил, что поставки вооружений Украине со стороны коллективного Запада на данном этапе носят больше символический и поддерживающий боевой дух характер.

Однако Германия пока отказывается поставлять Киеву летальное оружие. Берлин предоставит Украине 5 тыс. военных касок, также он выделил €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для армии Украины и проведет для военнослужащих страны обучение по его возведению и использованию.

На фоне распространения спекуляций о якобы готовящемся вторжении России на Украину страны Запада усилили ее военную поддержку. Так, 4 февраля Канада направила на Украину транспортный самолет с нелетальным вооружением. До этого правительство Канады решило выделить $340 млн на немедленную поддержку Киева. США с начала года уже несколько раз оказывали стране военную помощь. Чехия планирует направить сюда снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм.

Российская сторона многократно опровергала обвинения в возможной агрессии и указывала, что милитаризация Украины ведет к обострению в Донбассе. 28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.