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В Госдуме заявили о сохранении «права на офлайн» в законе об удаленке
26 ноября 2020, 20:45 • 75 • Политика
Законопроект об удаленке сохраняет и защищает право дистанционных работников быть офлайн. Об этом заявил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в четверг, 26 ноября.
В преддверии третьего чтения законопроекта в РБК сообщили, что из проекта закона исключили «право на офлайн».
«Право на офлайн сохранено ко второму чтению, это была принципиальная позиция авторов законопроекта, и оно прописано более грамотным юридическим языком, что не на словах, а на деле позволит защитить работника от переработок», — приводит «РИА Новости» слова Исаева.
Вместе с тем формулировку «право на офлайн» — возможность сотрудника не быть на связи с работодателем во время отдыха — убрали, но после доработки документа в нем осталось указание о том, что взаимодействие по рабочим вопросам во время отдыха приравнивается к сверхурочной работе.
«По закону первые два часа оплачиваются в полуторном размере, далее в двойном размере. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника. Такое «право на офлайн» позволит на деле защитить дистанционных работников», — отметил депутат.
В итоге на пленарном заседании в четверг Госдума приняла закон об удаленной работе, пишет «Газета.ру». Проект предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения и возможность совмещать офисную и удаленную работы.
Накануне стало известно, что в настоящий момент в России около 6,5% трудоспособного населения работают в удаленном режиме, что в 110 раз больше, чем в 2019 году.
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