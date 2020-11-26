В Госдуме заявили о сохранении «права на офлайн» в законе об удаленке

Законопроект об удаленке сохраняет и защищает право дистанционных работников быть офлайн. Об этом заявил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в четверг, 26 ноября.

В преддверии третьего чтения законопроекта в РБК сообщили, что из проекта закона исключили «право на офлайн».

«Право на офлайн сохранено ко второму чтению, это была принципиальная позиция авторов законопроекта, и оно прописано более грамотным юридическим языком, что не на словах, а на деле позволит защитить работника от переработок», — приводит «РИА Новости» слова Исаева.

Вместе с тем формулировку «право на офлайн» — возможность сотрудника не быть на связи с работодателем во время отдыха — убрали, но после доработки документа в нем осталось указание о том, что взаимодействие по рабочим вопросам во время отдыха приравнивается к сверхурочной работе.

«По закону первые два часа оплачиваются в полуторном размере, далее в двойном размере. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника. Такое «право на офлайн» позволит на деле защитить дистанционных работников», — отметил депутат.

В итоге на пленарном заседании в четверг Госдума приняла закон об удаленной работе, пишет «Газета.ру». Проект предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения и возможность совмещать офисную и удаленную работы.

Накануне стало известно, что в настоящий момент в России около 6,5% трудоспособного населения работают в удаленном режиме, что в 110 раз больше, чем в 2019 году.