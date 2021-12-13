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В Госдуме заявили о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте

13 декабря 2021, 03:50  •  118 • Политика
Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против коронавируса или наличии антител к инфекции на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения, заявил 12 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения», — написал он, уточнив, что это «результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».
По его словам, окончательное решение по поводу снятия этого законопроекта будет принято в понедельник на Совете Государственной думы.
Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».
Накануне Володин уже писал, что решение по законопроектам о QR-кодах в общественных местах и на транспорте будет во многом зависеть от ответов на вопросы, которые звучат в обществе. Володин подчеркнул, что считает правильным обсуждать законопроекты и выносить решения исходя из позиции, которую озвучил президент России Владимир Путин.
Ранее, 9 декабря, Путин заявил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах и на некоторых видах транспорта носит рамочный характер и должен быть проработан в том числе с регионами. По словам главы государства, до введения QR-кодов на транспорте следует убедиться в готовности к этому всей системы.
7 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос введения QR-кодов о вакцинации от COVID-19 достаточно сложный, наличие разных мнений у регионов на данную тему является частью рабочего процесса. По словам представителя Кремля, соответствующие законопроекты находятся в работе. Он указал, что все нюансы, в том числе потенциальные риски, рассмотрят эксперты.
До этого, 3 декабря, стало известно, что в Госдуме рассмотрят возможность введения нового пункта в законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Так, документы будут регламентировать выдачу цифрового документа не только в случае вакцинации или медотвода, но и при наличии отрицательного ПЦР-теста.
12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19. Позже в ноябре стало известно, что ГД может рассмотреть законопроекты 16 декабря.
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