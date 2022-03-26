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В Госдуме заявили о сложности прогнозирования переговоров РФ и Украины

26 марта 2022, 02:10  •  94 • Политика
В настоящее время прогнозировать подвижки в переговорах России и Украины достаточно сложно. Об этом в пятницу, 25 марта, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, добавив, что украинская сторона вместо конкретных шагов «ждет указаний из-за океана».
«Если бы мы говорили про государство, которое мыслит здравыми категориями, такие переговоры вообще бы не понадобились, потому что нашей стране не пришлось бы проводить спецоперацию на Украине и защищать ее же собственных граждан от неонацистов, убийств, грабежей и беспредела», — подчеркнул он.
Политик напомнил, что у России есть четкие позиции, которые не раз были обозначены главой государства Владимиром Путиным, о которых постоянно заявляют и МИД РФ, и российская делегация. Как добавил депутат, Россия не отступит, пока не будет четких гарантий, что безопасность жителей Украины будет обеспечена, а страна не будет использоваться как плацдарм для противодействия РФ.
Белик отметил, что в настоящее время очень сложно делать какие-то прогнозы, поскольку вторая сторона переговорного процесса находится вне общепринятых моральных и политических рамок, международных норм и принципов.
«Вместо того чтобы предпринимать конкретные шаги, она ждет указаний из-за океана. Это значительно замедляет сам процесс. На ход переговоров влияет и ход нашей спецоперации. Всё начиналось с полного отрицания возможности переговоров киевской властью, теперь встречи, как заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский, проходят гораздо чаще, несколько раз в неделю. Но прогнозировать подвижки достаточно сложно», — заключил политик.
Ранее в этот день Мединский рассказал, что Россия и Украина сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим аспектам фактически «топчутся на месте», пишет «Газета.Ru».
23 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что переговоры РФ и Украины идут тяжело, потому что Киев постоянно меняет позицию.
21 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что степень продвижения переговоров России и Украины не такая, как хотелось, и «не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны».
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательно компромиссы на переговорах между Киевом и Москвой будет решать всеукраинский референдум. По его словам, это касается вопросов гарантий безопасности, а также «временно оккупированных» территорий Донбасса и Крыма.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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