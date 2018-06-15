Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Киеве могут переименовать ещё более десяти улиц
На Украине мужчина разделся перед Тимошенко во время её выступления
Пенсионный возраст и НДС повышают: время паниковать? (Анна Сочина)
Москва, напуганная Израилем, тайно поставляет С-300 в Сирию
Главная / Украина

В Госдуме заявили о риске попадания Трампа в базу данных «Миротворца»

15 июня 2018, 12:39  •  99 • Украина
Депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил, что президент США Дональд Трамп может попасть в базу данных «Миротворца» в связи с появившейся недавно информацией о том, что американский лидер якобы в беседе с лидерами G7 назвал Крым российским.
 
© Russian State Duma Photo Service globallookpress.com
 

Об этом сообщает РИА Новости.

«Трамп подверг себя опасности, потому что наверняка будет внесён теперь в базу сайта «Миротворец» на Украине, а консульство США в Киеве, наверное, забросают «коктейлями Молотова», будут преследовать или угрожать жизни и здоровью американских журналистов, как это обычно происходит на данной территории», — сказал депутат.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп заявил главам стран «Большой семёрки», что Крым является российским.

В Белом доме отказались комментировать данную информацию.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

99
Источник
Похожие новости
14 июня 2018, 21:54
В МО РФ опровергли данные о приведении Черноморского флота в высшую степень боеготовности
14 июня 2018, 20:24
Политолог оценил планы Украины открыть визовые центры в городах России
14 июня 2018, 15:24
Украина открывает восемь визовых центров в России

14 июня 2018, 15:24
"Газпром" добился остановки исполнения решения суда по контракту с "Нафтогазом" на транзит
14 июня 2018, 18:39
СМИ: Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским
15 июня 2018, 10:54
Москалькова: омбудсмен Украины находится на Ямале в нарушение законодательства РФ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 июня 2018, 06:55
Трамп слил проамериканскую агентуру влияния, а Меркель протрезвела
13 июня 2018, 18:39
«Русские не послушали Израиль, и теперь их ждет возмездие»
14 июня 2018, 10:54
Они не верят ни в русское гостеприимство, ни в русскую победу
10 июня 2018, 06:10
Губернатор Севастополя жестко подставил Валентину Матвиенко (Руслан Осташко)
09 июня 2018, 07:09
«Пусть миротворцы ООН стоят между нашими окопами»: Захарченко — о войне, украинских олигархах и торговле с Европой
10 июня 2018, 02:54
КОГДА ВЫ УЖЕ НАЧНЕТЕ СЛУШАТЬ УКРАИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ? (Анна Сочина)
09 июня 2018, 20:24
Повышение пенсионного возраста ведет к социальному взрыву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.