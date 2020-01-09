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В Госдуме заявили о риске мирового конфликта из-за США

09 января 2020, 07:09  •  39 • Политика
Действия США привели к росту напряженности на Ближнем Востоке, которая может вылиться в мировой конфликт. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, избежать тяжелых последствий можно путем переговоров.
«Ситуация очень непростая. Из-за тех действий США, которые привели к сегодняшним последствиям, мы видим напряженность, которая может привести к развязыванию большого конфликта в регионе и в мире в целом […] Надо сделать всё, чтобы остановить дальнейшее продвижение этого конфликта», — цитирует депутата RT.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце декабря, после того как американские военные нанесли удар по объектам шиитской организации «Хезболла» в Сирии и Ираке.
В ответ сторонники движения атаковали посольство США в Багдаде. 3 января американские ВВС провели операцию, в ходе которой был убит глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс», генерал Касем Сулеймани.
8 января Тегеран нанес ракетный удар по двум военным базам американцев в Ираке.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается применять против Ирана военную силу, но введет санкции.
МИД России указал, что действия Вашингтона, выходящие за рамки существующей международно-правовой системы, привели к эскалации ситуации в ближневосточном регионе.
По словам российского сенатора Алексея Пушков, риск военного конфликта между США и Ираном все еще сохраняется,

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