В Госдуме заявили о нерешенности вопроса о нерасширении НАТО

Вопрос о нерасширении НАТО на восток, изначально поставленный Россией, после получения ответов от США и альянса остается нерешенным. Об этом в четверг, 27 января, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Если Запад ограничивается только одной из обозначенных в наших предложениях тем, то вопрос, который был изначально поставлен Россией, остается нерешенным. Он был поставлен в комплексе, по нему прошла серия переговоров. В случае отказа у России есть свобода рук», — подчеркнул он.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты в своем заявлении по гарантиям безопасности не ответили на вопрос о нерасширении НАТО на восток.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря 2021 года. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, альянс предложил восстановить дипломатические миссии сторон и линию связи.

Параллельно посол Соединенных Штатов Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных документах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что Вашингтон готов к сотрудничеству и коммуникации с Москвой.

Лавров, в свою очередь, заявил о готовности удовлетворить просьбу Вашингтона не публиковать ответ, если таковая последует. Также он отметил, что Москва донесет до российской общественности суть ответа американской стороны.