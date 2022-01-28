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В Госдуме заявили о нерешенности вопроса о нерасширении НАТО

28 января 2022, 02:05  •  25 • Политика
Вопрос о нерасширении НАТО на восток, изначально поставленный Россией, после получения ответов от США и альянса остается нерешенным. Об этом в четверг, 27 января, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Если Запад ограничивается только одной из обозначенных в наших предложениях тем, то вопрос, который был изначально поставлен Россией, остается нерешенным. Он был поставлен в комплексе, по нему прошла серия переговоров. В случае отказа у России есть свобода рук», — подчеркнул он.
Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты в своем заявлении по гарантиям безопасности не ответили на вопрос о нерасширении НАТО на восток.
МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря 2021 года. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.
26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, альянс предложил восстановить дипломатические миссии сторон и линию связи.
Параллельно посол Соединенных Штатов Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных документах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что Вашингтон готов к сотрудничеству и коммуникации с Москвой.
Лавров, в свою очередь, заявил о готовности удовлетворить просьбу Вашингтона не публиковать ответ, если таковая последует. Также он отметил, что Москва донесет до российской общественности суть ответа американской стороны.
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