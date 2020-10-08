В Госдуме заявили о необходимости повысить штрафы по ряду правонарушений в КоАП

Повышение штрафов в новой редакции КоАП РФ необходимо, в частности, за правонарушения в сфере экологии. Об этом в среду, 7 октября, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, комментируя отказ Министерства юстиции России повышать штрафы в новом КоАП.

По его словам, совсем отказаться от повышения не удастся, поскольку по некоторым составам административных правонарушений повышение штрафов делать необходимо. «Другое дело — в каких объемах, в каких размерах. Думаю, все равно мы придем к тому, что штрафы будут увеличены, в частности по экологическим преступлениям», — цитирует парламентария агентство городских новостей «Москва».

Накануне «Известия» писали, что Минюст не будет повышать штрафы в новом КоАП, а также откажется от ряда скандальных норм, которые ранее подверглись критике со стороны общественности. В том числе не будет штрафов за отказ граждан от вакцинации, уточняет НСН. Штрафы останутся на уровне действующего кодекса. Будет повышен только размер минимального штрафа, который составит 500 рублей вместо действующих 100. Об этом рассказали источники, знакомые с разработкой документа, а также это подтвердили в межведомственной рабочей группе при правительстве, которая участвует в его доработке.