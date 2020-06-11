В Госдуме заявили о недопустимости вмешательства в голосование по Конституции

Вмешательство в голосование по поправкам в Конституцию, предложенным президентом России Владимиром Путиным, недопустимо, оно повлечет ответственность в соответствии с законом. Об этом в четверг, 11 июня, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне Василий Пискарев.

«Есть информация от Совета безопасности, что такие провокационные действия возможны. Мы анализируем ситуацию и готовы оперативно отреагировать. Никакое вмешательство в ход голосования по Конституции недопустимо и будет пресекаться в соответствии с законом», — приводит слова Пискарева «РИА Новости».

Пискарев подчеркнул, что комиссия Госдумы будет готова реагировать на попытки зарубежных средств массовой информации повлиять на волеизъявление граждан России.

Депутат также добавил, что члены думской комиссии работают в сотрудничестве с коллегами из Совета безопасности России и правоохранительными органами с целью «не допустить размывания духовно-нравственных ценностей, исторической правды, основ нашей государственности, которые заложены в поправках в Конституцию».

Внести изменения в Основной закон страны президент России Владимир Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января.

Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

В начале июня Путин назначил датой голосования 1 июля. Также можно проголосовать в период с 25 по 30 июня — это позволит избежать слишком большого количества людей на участках.

Голосование будет проводиться в 144 странах мира на 96,5 тыс. традиционных участков и на 2,5 тыс. в местах временного пребывания.