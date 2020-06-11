Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии
Сирийцы снова бунтуют: Асада - в отставку, русских — вон отсюда
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" ...
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" доп...
Главная / Политика

В Госдуме заявили о недопустимости вмешательства в голосование по Конституции

11 июня 2020, 19:00  •  71 • Политика
Вмешательство в голосование по поправкам в Конституцию, предложенным президентом России Владимиром Путиным, недопустимо, оно повлечет ответственность в соответствии с законом. Об этом в четверг, 11 июня, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне Василий Пискарев.
«Есть информация от Совета безопасности, что такие провокационные действия возможны. Мы анализируем ситуацию и готовы оперативно отреагировать. Никакое вмешательство в ход голосования по Конституции недопустимо и будет пресекаться в соответствии с законом», — приводит слова Пискарева «РИА Новости».
Пискарев подчеркнул, что комиссия Госдумы будет готова реагировать на попытки зарубежных средств массовой информации повлиять на волеизъявление граждан России.
Депутат также добавил, что члены думской комиссии работают в сотрудничестве с коллегами из Совета безопасности России и правоохранительными органами с целью «не допустить размывания духовно-нравственных ценностей, исторической правды, основ нашей государственности, которые заложены в поправках в Конституцию».
Внести изменения в Основной закон страны президент России Владимир Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января.
Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
В начале июня Путин назначил датой голосования 1 июля. Также можно проголосовать в период с 25 по 30 июня — это позволит избежать слишком большого количества людей на участках.
Голосование будет проводиться в 144 странах мира на 96,5 тыс. традиционных участков и на 2,5 тыс. в местах временного пребывания.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
11 июня 2020, 00:00
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать захвату Одессы"
11 июня 2020, 02:00
"Кого вы обманываете!": Турки не поверили выздоровлению русских и взбунтовались против туристов
11 июня 2020, 00:00
Кто убил премьер-министра? Дело расследовали больше 30 лет и закрыли, когда вскрылась правда
11 июня 2020, 06:00
"Панове, подайте бывшему министру": Климкину-Чугункину ответили на угрозы вернуть Крым силой
11 июня 2020, 07:00
"Венгров-то зачем взрывать?": Ядерные призывы украинского депутата поставили в тупик Россию
11 июня 2020, 09:00
"Технология известная и грязная": Пегов рассказал, кто должен был стать жертвой теракта в Крыму
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 июня 2020, 00:00
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать зах...
11 июня 2020, 12:25
«Стыдно будет Зеленскому и всей Украине»: В Крыму ответили на заявления Киева
11 июня 2020, 02:00
"Кого вы обманываете!": Турки не поверили выздоровлению русских и взбунтова...
11 июня 2020, 00:00
Кто убил премьер-министра? Дело расследовали больше 30 лет и закрыли, когда вскрылась...
11 июня 2020, 10:25
Эксперт объяснили отказ жителей Херсонской области Украины вернуть воду Крыму
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2020, 08:55
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
07 июня 2020, 14:00
Россия должна стать островом: украинский политолог заявил о тайном плане Трампа
09 июня 2020, 12:00
МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии
07 июня 2020, 09:00
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
05 июня 2020, 20:55
В СМИ появилось видео наркоманов из украинского Кабмина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.