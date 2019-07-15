В Госдуме заявили о готовности поэтапно двигаться к снятию ограничений с Грузии

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Россия готова поэтапно работать над снятием ограничений в отношении Грузии, но при понимании, что к этому готовы сами грузинские власти. Об этом в понедельник заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников по итогам встречи с депутатами от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии".

"Россия готова всячески двигаться к поэтапному снятию ограничений, я это знаю,... не исключая в перспективе и тех мер [направленных на сближение двух стран], которые мы вместе с нашими коллегами из "Альянса патриотов" обсуждали до недавнего времени", - сказал Калашников. "Но делать это Россия будет, конечно же, при полном понимании и уверенности, что к этому готовы и грузинские власти", - добавил депутат.

В начале встречи с грузинскими коллегами Калашников заверил их, что российские парламентарии готовы к обсуждению всего спектра вопросов, касающихся отношений двух стран.

Антироссийские провокации

20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Причиной столкновений стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя согласно протоколу в кресле председателя грузинского парламента.

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.