В Госдуме заявили о деморализации боевиков после смерти аль-Багдади

Ликвидация главаря ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади подорвет дух боевиков, благодаря чему группировка может уйти в историю. Об этом в воскресение, 27 октября, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Ликвидация такой личности окажет воздействие на духовную составляющую и моральную подпитку и поддержку в рядах ИГ. Вопрос заключается в том, насколько новому лидеру удастся себя обозначить как достойного преемника. И самое главное, чтобы эта информация подтвердилась на самом деле», — цитирует его «РИА Новости».

Также Шерин напомнил об уничтожении Усамы бен Ладена, основателя террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена на территории РФ). Он отметил, что на ее смену «пришла новая, о которой мы сегодня говорим». Поэтому депутат выразил обеспокоенность приходом на место ИГ новой террористической организации.

К тому же он пояснил, что президент США Дональд Трамп «сделал правильное заявление, отметив роль и значимость других стран в уничтожении ИГ, не приписывая только себе заслуги, с одной стороны». Однако, по мнению Шерина, американскому лидеру не захотелось усложнять отношения с арабским миром и с арабскими фундаменталистами и для этого он решил разделить ответственность.

Ранее в этот день президент Соединенных Штатов подтвердил смерть аль-Багдади в ходе операции ВС США в сирийском Идлибе. Об этом же заявил командующий формированиями «Сирийских демократических сил» (SDF) Мазлум Абди, рассказав, что террорист был ликвидирован спустя пять месяцев разведывательной работы.

Главарь ИГ взорвал пояс смертника, пытаясь скрыться от военных США в подземном тоннеле, подорвав себя вместе с тремя детьми.