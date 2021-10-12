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В Госдуме заявили о бессмысленности расширения санкций Евросоюза

12 октября 2021, 02:25  •  14 • Политика
Депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что введенные Евросоюзом санкции по Крыму не имеют никакого смысла. Об этом 11 октября сообщает «РИА Новости».
Депутат также подчеркнул, что на такие бессмысленные санкции не нужно и реагировать.
«Отвечать — это принято, конечно, в дипломатической практике, но отвечать дураку на какие-то его бессмысленные действия иногда бессмысленно. Было бы наивно и странно думать, что судьи, прокуроры, силовые структуры в Крыму, части Российской Федерации будут действовать в интересах кого-либо еще, кроме своей собственной страны. Поэтому, ну что ж, вводят — на здоровье. Я сам под санкциями уже с 2014 года, и, кстати говоря, тоже по Крыму», — пояснил депутат.
Ранее 11 октября сообщалось, что Евросоюз расширил черный список по воссоединению Крыма с Россией, добавив в него еще восемь человек. Теперь в черном списке 185 физлиц и 48 организаций. Этот список пополнили лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя.
10 сентября Совет ЕС продлил до 15 марта 2022 года индивидуальные санкции в отношении ряда россиян, якобы ответственных за угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
В марте 2014 года Евросоюз, США и ряд других стран ввели санкции против России. Причиной стала ситуация, сложившаяся после госпереворота на Украине. Киев ввел первые санкции в отношении Москвы в апреле того же года.
Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Но, несмотря на это, Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В то же время Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.
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