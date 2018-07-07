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В Госдуме заявили, что возможная попытка Киева отнять Крым силой приведёт к краху Украины

07 июля 2018, 14:39  •  183 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT предположил, почему экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что попытка Киева отнять полуостров у России силовым методом повлечёт за собой санкции против украинской стороны и приведёт к коллапсу государства.
 
© Serguei Fomine globallookpress.com
 

«Гриценко на посту министра обороны прославился как главный НАТО-интегратор. Видимо, о том, как поступит Запад, если Украина пойдёт на Крым, он знает лучше других», — сказал депутат.

При этом Бальбек отметил, что, вероятно, выступая с подобными заявлениями, украинский экс-министр обороны преследует свои интересы.

«Ввязывание в масштабный конфликт для Украины станет крахом, не говоря уже о людских потерях и экономических. Возможно, Гриценко с нетерпением ждёт ухода режима Порошенко и снова метит на пост министра обороны, поэтому и вышел на политическое поле», — добавил он.

Ранее Гриценко рассказал, к чему может привести попытка Киева отнять Крым у России силовым методом.

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