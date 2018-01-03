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В Госдуме заявили, что отстранение Додона может обернуться народными волнениями в Молдавии

03 января 2018, 02:39  •  98 • Политика

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Временное отстранение президента Молдавии Игоря Додона может привести к народным волнениям в стране, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Конституционный суд (КС) Молдавии ранее принял постановление, которым разрешил утвердить кадровые перестановки в правительстве, игнорируя мнение президента Игоря Додона, который выразил несогласие с предложенными кандидатурами. Додон назвал решение незаконным.

"Противодействовать этому Додон может только выведя людей на улицы. На мой взгляд, все это может привести к народным волнениям, потому что люди, которые избрали Додона президентом, вряд ли смирятся с таким положением вещей. Мне кажется, что это может произойти в ближайшие дни", - заявил в Калашников ТАСС во вторник, комментируя политическую ситуацию в Молдавии.

По его словам, решение Конституционного суда Молдавии "лежит в русле действий по дестабилизации линии на сближение с Россией, с Евразийским союзом, за которую выступает президент Додон". "Первый раз это проявилось, когда они сделали это буквально на один день, чтобы назначить министра обороны. По их закону оказалось это возможно", - напомнил глава комитета. Вместе с тем, Калашников полагает, что "это не лезет ни в одни рамки". "По любому закону нормальной страны надо импичмент президенту объявлять, а у них можно Конституционным судом отстранить на любой срок", - возмутился он.

Глава комитета также считает неслучайным, что для нового отстранения президента выбраны новогодние праздники, а также период перед выборами в парламент Молдавии. "Мы предполагали, что они могут этим воспользоваться, хотя и назначены выборы в парламент. Оппоненты Додона этих выборов очень боятся. Они специально сделали это сейчас, чтобы ослабить проевразийские силы", - заключил депутат.

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