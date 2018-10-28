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В Госдуме заявили, что кораблям НАТО «нечего делать» в Азовском море

28 октября 2018, 00:24  •  75 • Украина
Депутат Госдумы России от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что кораблям НАТО «нечего делать» в Азовском море.
 
© Рамиль Ситдиков РИА Новости
 

«Кораблям НАТО нечего делать в Азовском море. Мы этого не потерпим однозначно. Делать им там нечего за тысячи километров от своих берегов. Пусть охраняют свою территорию. Хотят попробовать подразнить медведя — пускай попробуют, но перед этим почитают историю. Если западные партнёры посмеют нарушить территориальные воды России, используя для этого подневольные украинские власти, это будет пресечено немедленно», — цитирует РИА Новости Шеремета.

Ранее капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков рассказал, что для «возвращения своей части» Азовского моря Украине следует предпринимать более радикальные действия, в том числе «пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений».

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