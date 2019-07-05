В Госдуме заявили, что финансирование отстает от роста полномочий местных органов власти

ХАБАРОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Полномочия органов местного самоуправления в России увеличились вдвое за последние 15 лет, однако их финансирование теми же темпами не росло. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР), выступая на пленарном заседании выездного совещания Госдумы в Хабаровске в пятницу.

"За последние 15 лет вопросы местного значения расширяются, компетенции муниципалитетов увеличились почти вдвое, а доходные источники такими же темпами не росли", - сказал Диденко.

Среди основных тенденций он отметил увеличение несвойственных органам местного самоуправления компетенций, уменьшение набора компетенций местного самоуправления за счет традиционных видов деятельности, значительный объем делегированных государственных полномочий при недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами. В качестве положительного тренда он отметил включение бизнеса в решение задач, стоящих перед местным самоуправлением за счет механизмов муниципально-частного партнерства.

"За последние годы было предпринято очень много важных и нужных шагов в плане обеспечения финансовой состоятельности муниципалитетов, но вынуждены констатировать, что доходная база была увеличена всего лишь на несколько процентов. Для эффективного муниципального управления, реализации стратегий развития муниципалитетов необходимо в рамках муниципальных бюджетов формировать так называемые "бюджеты развития", - сказал Диденко.

Он отметил, что для этого придется пересмотреть налоговое и бюджетное российское законодательство. В частности, необходимо пересмотреть вопросы начисления подоходного налога. Сейчас он платится по месту работу, было бы выгоднее для муниципалитетов, чтобы налог платился по месту жительства. Это позволило бы привлечь значительные ресурсы в периферию. Диденко также отметил, что ситуацию с доходной базой муниципалитетов улучшило бы зачисление одного дополнительного процента налога на прибыль организации в местные бюджеты, это снизит потери и выпадающие доходы от перераспределения финансовых средств.