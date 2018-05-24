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В Госдуме запретят правительству повышать пенсионный возраст

24 мая 2018, 02:54  •  73 • В России

После назначения нового правительства осталась одна из главных интриг: а повысят ли для россиян пенсионный возраст? Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, ссылаясь на свои источники, рассказал, что для воплощения этой идеи в жизнь у чиновников все готово. По его словам, в «кабинетах власти» еще спорят о максимальной возрастной планке для пенсионеров: 63 года или 65 лет.

Коммунисты выступают против повышения пенсионного возраста. И они подготовили законопроект, по которому на обсуждение этого вопроса в правительстве должен лечь временный запрет. Как рассказал «КП» Валерий Рашкин, документ он в ближайшее время внесет на рассмотрение в Госдуму.

- У меня сто процентные сведения, что рассматривают два варианта повышения, но ждут, когда будет дана отмашка сверху, - рассказал "КП" Валерий Рашкин. - Один из возможных вариантов: сравнять пенсионный возраст для мужчин и женщин. Сделать его 65 лет. Второй вариант - установить верхнюю планку пенсионного возраста на 63 годах. Эти законы уже готовы. Сейчас вводить этот закон несвоевременно. Мы выступаем за то, чтобы не трогали установленные сейчас планки. Я внесу на рассмотрение в Госдуму законопроект, по которому на обсуждение этого вопроса будет наложен мораторий. У нас среднее житиё на земле не увеличивается, я не верю ни одной статистике. В принципе, пенсионный возраст надо снижать, а у нас наоборот его готовятся повысить. Так что по нашему закону, пенсионный возраст правительство должно будет сохранить: 55 для женщин и 60 для мужчин. Если эти цифры сдвинуть вверх, то плачевные последствия сразу же наступят для тех людей, которые уже готовы выйти на пенсию.

Ряд экономистов поддерживают идею введения моратория на повышение пенсионного возраста. В противном случае это может привести к повышению безработицы, считают эксперты.

- Повышение пенсионного возраста приведет к безработице в среде людей предпенсионного возраста. Сейчас и так людям старше 45 лет сложно найти себе работу, - поделился с "КП" директор Института актуальной экономики Никита Исаев. - Также может без заработка остаться молодежь, потому что государство запустит программы по трудоустройству людей пожилого возраста. Также это отложит пенсионную реформу, которая сейчас крайне необходима: возврат накопительной части пенсии, увеличение пенсионного обеспечения.

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