В Госдуме задумались об ограничении продаж систем нагревания табака

В Государственной Думе России предлагают запретить рекламу систем электронного нагревания табака, приравняв последние к сигаретам. С такой инициативой выступил глава парламентского комитета по образованию и науке Борис Чернышов.

Как подчеркнул политик, в последнее время системы нагревания табака набирают популярность даже среди молодежи. Речь идет об устройствах, нагревающих табак до определенной температуры, после чего начинает испаряться спецпропитка нагревательных элементов.

Сейчас их открыто рекламируют, заявляя о "безвредности". Именно поэтому Чернышов предлагает ввести ограничения.

"По аналогии с остальной табачной продукцией они должны размещаться за специальной шторкой, которую продавец поднимает по просьбе покупателя", - пояснил он.