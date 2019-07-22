Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Шансов спастись не было бы ни у кого": ВСУ пытаются подло спровоциров...
Россияне работают всё больше, но получают за это всё меньше
Савченко набрала восемь голосов избирателей по итогам выборов в Раду
Иосиф Пригожин: Платим миллионы налогов, но свободных средств нет
Главная / Политика

В Госдуме выступили за возобновление межпарламентского диалога с Радой

22 июля 2019, 21:09  •  57 • Политика

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Контакты с Украиной на парламентском уровне необходимо возобновлять, чтобы положить конец разногласиям между Киевом и Москвой. Такую точку зрения в эфире телеканала "Россия-24" высказал в понедельник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Что касается парламентской дипломатии, если сейчас наладить осторожно, мало-помалу, шаг за шагом сотрудничество с Верховной радой, я считаю, можно сделать очень и очень много. Необходимо это сотрудничество налаживать", - сказал Слуцкий.

Он пояснил, что подобный диалог между парламентариями был бы "весьма конструктивным" и позволил бы не только обсудить минские договоренности и международную повестку, но и "положить конец тому вывихнутому антагонизму, который сегодня существует между Киевом и Москвой".

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Явка избирателей составила 49,84%. Она стала самой низкой за всю историю парламентских выборов на Украине. Из 29 млн граждан, внесенных в списки для голосования, на участки не пришли более 14,7 млн человек. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" после обработки 80,61% протоколов набирает 42,85% голосов.

В парламент проходят еще четыре партии. "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 12,97% голосов, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко - с 8,33%, "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко - с 8,10% и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - с 6,07%.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
22 июля 2019, 13:24
Навального и Ко москвичи поймали на нарушении закона: "Нас даже не спрашивал никто"
22 июля 2019, 10:09
"Уйдёт часть плесени": Пушков прокомментировал поражение националистов на выборах в Раду
22 июля 2019, 16:39
Пушков оценил лидерство «Слуги народа» на выборах в раду
22 июля 2019, 13:24
"Более продвинутые, чем американские": Глава МИД Турции назвал дату заступления на дежурство С-400
22 июля 2019, 16:39
"Увольнять людей пачками": Хазин предложил жесткое решение в ответ на предложение Козака по импортозамещению
22 июля 2019, 00:24
Путин не увидел изменений ситуации на Украине после выборов президента
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июля 2019, 13:09
«Особый цинизм со стороны Киева»: на Украине пригрозили «усложнить» выдачу паспортов ...
22 июля 2019, 00:24
Проблемы с почками или отравили? Все версии о "смерти" президента Туркменис...
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение...
22 июля 2019, 10:09
"Уйдёт часть плесени": Пушков прокомментировал поражение националистов на в...
22 июля 2019, 01:54
Зеленский победил: что России нужно понять по итогам выборов в украинскую Раду
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2019, 02:09
"Вова, на дорогу смотри": Разболтавшегося о Путине Зеленского "вернули на землю"
17 июля 2019, 00:09
"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за спекуляцию на теме MH17
22 июля 2019, 03:39
"Пора возвращаться в прокуратуру": Поклонская показала подарок "с намеком"
19 июля 2019, 13:54
"Организатор афер и хаоса": Призвавшей к санкциям против РФ новой главе ЕК напомнили ее прошлое
21 июля 2019, 14:24
Порошенко на выборах высказался против «российского реванша»
20 июля 2019, 12:39
"С лупой изучали?": Карта военных баз НАТО от посольства России вызвала ажиотаж у украинцев
21 июля 2019, 14:39
Паника на Украине: в Киеве ждут удара российских войск
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.