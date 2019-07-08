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В Госдуме выступили за возбуждение уголовного дела в отношении ведущего "Рустави 2"

08 июля 2019, 19:09  •  58 • Политика

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Члены Совета Думы высказались за экстрадицию в Россию и привлечение к уголовной ответственности журналиста грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбительно высказавшегося в адрес российского президента.

Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Это звучало на Совете Государственной думы, и все во мнении сошлись, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны", - сказал Володин.

"Только так: вносить его в списки, искать его, и дальше доставлять на территорию России", - добавил спикер.

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