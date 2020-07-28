В Госдуме выступили против увеличения штрафа за употребление наркотиков

Врач-психиатр, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич выступил в понедельник, 27 июля, против повышения штрафа за употребление наркотиков.

По его словам, карательные меры могут привести только к заглушению этой проблемы. «Не секрет, что в странах с высоким уровнем штрафов за употребление алкоголя достаточно высокий уровень бытового пьянства. Поэтому, на мой взгляд, важно не ограничиваться только запретами, а разрабатывать современные способы лечения и профилактики», — сказал депутат агентству городских новостей «Москва».

25 июля главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил о необходимости увеличения штрафа за употребление наркотиков, пишет «Москва 24». По мнению эксперта, штраф за данное правонарушение должен составлять не менее 10 тыс. рублей.

В настоящее время согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ влечет наложение административного штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее 27 июля сообщалось, что правительство России подготовило проект постановления о внесении в перечень прекурсоров психотропных и наркотических средств 11 веществ. Формулы этих 11 веществ приведены в пояснительной записке к документу.