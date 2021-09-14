В Госдуме высмеяли призыв Европарламента к усилению давления на РФ

Главный законодательный орган Европы стал «аппаратом по выдаче бесполезных рекомендаций». Об этом 13 сентября заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя доклад Европарламента, призывающий укреплять военный потенциал для сдерживания России.

По его словам, количество рекомендаций ЕС таково, что скоро в нем можно будет «плавать, как в океане». Как полагает Бальбек, европарламентарии придумывают что-то о сдерживании России, когда «не знают, куда себя деть». Об этом он сказал «РИА Новости».

Их слова о координации он счел пустословием, поскольку «желающих бодать Москву нет, а так, погавкивать в нашу сторону — тут клиентов хоть отбавляй»

«Вот и получается, что главный законодательный орган Европы превратился в аппарат по выдаче бесполезных рекомендаций, которые сами же учредители считают необязательными к исполнению», — подчеркнул депутат Госдумы.

Проект доклада о сдерживании России был представлен ранее в понедельник, позже евродепутаты проголосуют за него, итоги станут известны 16 сентября.

Как отмечается в проекте доклада, давление на страну должно быть усилено. Меры Европы в данном вопросе должны координироваться с США для повышения эффективности. Предлагается ввод санкций за «блокирование Минских соглашений» и проведение выборов в Крыму.

Документ носит рекомендательный характер для стран-членов Евросоюза.

Как напоминает «Газета.ру», автором документа выступил экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс. По его мнению, Брюссель должен стать единым центром принятия решений по отношениям с Москвой.

25 августа глава МИД РФ Сергей Лавров назвал в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом состояние отношений между Россией и ЕС плачевным. По его словам, Москва готова к диалогу с Брюсселем, но на равных условиях.

25 июля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран Евросоюза вновь приняли решение о продлении экономических санкций в отношении РФ, действующих с 2014 года. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем комментарии указала на то, что Москва соразмерно ответит на любые односторонние санкции ЕС.