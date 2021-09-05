Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
Главная / Политика

В Госдуме высказались о возможности встречи Путина и Зеленского

05 сентября 2021, 18:50  •  134 • Политика
Диалог между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским будет иметь смысл, когда украинский лидер признает Крым частью РФ. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщил депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек.
По его словам, диалог между странами станет возможным только в том случае, если Зеленский, «пусть и скрепя сердце, признает, что Крым российский».
«Это может стать стартовой точкой для обсуждения важных межгосударственных вопросов», — приводит RT слова Бальбека.
Он добавил, что президент Украины обманул избирателей после вступления в должность, так как не выполнил своих обещаний по улучшению отношений с РФ.
«Я бы не стал верить человеку, который, как пыль со стола, смахнул надежды десятков миллионов человек — тех, кому он обещал улучшение отношений с Россией, окончание войны в Донбассе. <...> Получается, вопросы по Украине нужно решать с США, а там пока к конструктивному диалогу не созрели», — заключил депутат.
3 сентября Путин выразил надежду на восстановление отношений Москвы и Киева в полном масштабе «рано или поздно». Также, по словам главы государства, он очень рассчитывает на то, что однажды президент Украины приедет в Россию для дискуссии.
1 сентября первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи президента России и украинского лидера идет на самом высоком уровне. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при этом указал, что Кремль и офис президента Украины не готовят встречу двух президентов.
Ранее, 12 июля, Путин заявил, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.
Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году в результате проведенного референдума полуостров Крым стал регионом РФ. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав страны. Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители региона демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





134
Источник
Похожие новости
05 сентября 2021, 03:15
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачил политолог
05 сентября 2021, 01:25
"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попасть в Москву
05 сентября 2021, 08:45
Неуместная выходка Зеленского удивила украинцев: Попросил денег у бедных
05 сентября 2021, 01:25
Песков о мальчике, который поправил Путина: "Представляю, что ему пришлось пережить"
05 сентября 2021, 03:15
Глупость Горбачёва и Ельцина повторять не станем: Сатановский огорчил воинственных японцев
05 сентября 2021, 14:15
НАТО попросило помощи у России и Китая. Но тон выбран неудачный
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 сентября 2021, 09:40
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
05 сентября 2021, 03:15
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачил пол...
05 сентября 2021, 01:25
"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попаст...
05 сентября 2021, 08:45
Неуместная выходка Зеленского удивила украинцев: Попросил денег у бедных
05 сентября 2021, 01:25
Песков о мальчике, который поправил Путина: "Представляю, что ему пришлось переж...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2021, 09:35
На Украине опасаются последствий от закрытия границы с Россией
04 сентября 2021, 19:55
Мигранты уже делят Россию. Ждём окончательного "захвата" власти?
29 августа 2021, 19:05
Шойгу задали вопрос о повестке СБУ. Он не сдержал сарказма
30 августа 2021, 00:35
В Египте оценили планы России на расширение близ Суэцкого канала
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?"
04 сентября 2021, 11:40
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
04 сентября 2021, 17:10
"Где котёл будет, панове?" Журналист назвал последний роковой шаг Киева с Донбассом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.