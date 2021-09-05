В Госдуме высказались о возможности встречи Путина и Зеленского

Диалог между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским будет иметь смысл, когда украинский лидер признает Крым частью РФ. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщил депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек.

По его словам, диалог между странами станет возможным только в том случае, если Зеленский, «пусть и скрепя сердце, признает, что Крым российский».

«Это может стать стартовой точкой для обсуждения важных межгосударственных вопросов», — приводит RT слова Бальбека.

Он добавил, что президент Украины обманул избирателей после вступления в должность, так как не выполнил своих обещаний по улучшению отношений с РФ.

«Я бы не стал верить человеку, который, как пыль со стола, смахнул надежды десятков миллионов человек — тех, кому он обещал улучшение отношений с Россией, окончание войны в Донбассе. <...> Получается, вопросы по Украине нужно решать с США, а там пока к конструктивному диалогу не созрели», — заключил депутат.

3 сентября Путин выразил надежду на восстановление отношений Москвы и Киева в полном масштабе «рано или поздно». Также, по словам главы государства, он очень рассчитывает на то, что однажды президент Украины приедет в Россию для дискуссии.

1 сентября первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи президента России и украинского лидера идет на самом высоком уровне. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при этом указал, что Кремль и офис президента Украины не готовят встречу двух президентов.

Ранее, 12 июля, Путин заявил, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году в результате проведенного референдума полуостров Крым стал регионом РФ. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав страны. Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители региона демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.