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В Госдуме выразили надежду на восстановление отношений Москвы и Киева

01 декабря 2019, 16:39  •  54 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек рассказал в беседе с RT о том, что у новой украинской власти есть шанс улучшить отношения с Россией.
 
РИА Новости
 

«Без сомнения, несмотря на пять лет противоречий, и руководство в Москве, и российский народ с теплотой относятся к Украине. Да, сегодня не самые простые времена, но новая власть в Киеве получает возможность перевернуть конфликтную страницу истории своих предшественников и начать с чистого листа разговор с Россией для последующего улучшения отношений между двумя странами», — отметил депутат.

По словам парламентария, увидев позитивные шаги к сближению со стороны украинского руководства, Россия не станет откладывать в долгий ящик возобновление как экономических, так и политических связей с Украиной.

Бальбек также добавил, что встреча российского и украинского лидеров в ходе саммита в нормандском формате, запланированного на 9 декабря, может стать «историческим шагом по возобновлению двусторонних отношений».

«Мне хочется в это верить, и я надеюсь, что моё мнение разделяют миллионы украинцев. Мы видим, что президенту Зеленскому пытаются поставить палки в колеса, всё время его критики говорят о какой-то сдаче интересов... Мы хотим мира с Украиной, и хочется верить, что сегодняшний официальный Киев это понимает», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления отношений Москвы и Киева, заявил, что если Украина в этом заинтересована, то за российской стороной «не заржавеет».

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