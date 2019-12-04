В Госдуме ввели "неприлично большой" штраф: слуга народа заявил, что похудел, потому что "ничего не успевает"

Свердловский депутат в Госдуме седьмого созыва Александр Петров в беседе с журналистами Znak.com рассказал об ужесточившихся дисциплинарных правилах. Петров полагает, что пропуск заседания Госдумы без уважительной причины "неприлично большой", составляет он "46 тысяч рублей, если я не ошибаюсь". По словам собеседника журналистов, он ещё не подвергался наказанию штрафом.

"...стараюсь быть дисциплинированным. Считаю, что надо сидеть на заседаниях. Это правильно. Нас для этого вообще выбрали", - отметил депутат.

Кроме того, в публикации приводятся слова Петрова, где он говорит, что иногда приходится уходить с заседания, чтобы пообедать или "удовлетворить физиологические потребности, например поставить укол", ведь многим депутатам больше 60 лет. Такие прерывания следуют, если обсуждения длятся по два-три часа.

"Я ищу такое, когда нужно успеть за 15 минут поесть. Я начал худеть, потому что ничего не успеваем. Но это уже личные дела", - пояснил депутат, добавив, что в ряде случаев по некоторым проектам законов он голосует согласно общему решению фракции.

В целом депутаты голосование не пропускают, поскольку в зале, по словам собеседника журналистов, дежурит человек, зовущий всех ближе к процессу.