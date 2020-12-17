Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
В письме Путина Байдену есть "сенсационные детали": Скрытый смысл увид...
В США выбирают президента, теперь по-настоящему: Трамп впереди, но Байден дышит ...
Главная / Политика

В Госдуме вступились за журналистов Хакасии

17 декабря 2020, 11:45  •  72 • Политика
Фото: duma.gov.ru
Парламентский запрос на проверку сообщений о нарушении прав работников СМИ республики направлен в Генпрокуратуру и СК РФ
Комитет Государственной думы РФ по информационной политике обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию о давлении на СМИ Хакасии со стороны региональных властей и представителей партии КПРФ.
Ранее в ГД поступила коллективная жалоба руководителей и сотрудников СМИ Хакасии на "воспрепятствование законной деятельности журналистов". В обращении отмечается, что на репортеров оказывается давление, препятствующее "объективному освещению" событий в регионе и критике губернатора Хакасии Валентина Коновалова, представляющего КПРФ.
Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн направил в ГП и СК запрос о проверке изложенных в жалобе данных, в том числе "на предмет наличия … признаков состава преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ – "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
Кроме этого, Хинштейн обратился лично к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой отреагировать на действия однопартийцев в Хакасии, передает ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
17 декабря 2020, 06:15
F-16 начали охоту на "российские" МиГ-29 в Ливии? Всех свели с ума спутниковые снимки
17 декабря 2020, 06:15
Скандал с переобуванием вокруг "Спутника V": Слушателям - стихи "после укола сразу в гроб"
17 декабря 2020, 00:45
Минобороны России оборвало враньё Пашиняна о миротворцах в Карабахе
17 декабря 2020, 09:55
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
17 декабря 2020, 02:35
В Киеве провели "репетицию майдана". Политолог рассказал, стоит ли Зеленскому собирать вещи
17 декабря 2020, 02:35
Россия победила США и Украину в ООН: Резолюция о борьбе с героизацией нацизма официально принята
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
15 декабря 2020, 11:10
«Посмотри на себя в зеркало»: Кравчук осадил Порошенко
13 декабря 2020, 10:35
Последние два варианта: США распадаются
14 декабря 2020, 00:20
"Венедиктов начал о чём-то догадываться": Российские спецслужбы стали сигналом
16 декабря 2020, 00:00
Собчак "напрыгнула" на Соловьёва из-за Навального: Телеведущий кинул "ответку" с крабами
11 декабря 2020, 11:50
После сигнала Путина с министром попрощались: "Потому что он никакой, совсем никакой"
11 декабря 2020, 13:40
"Ваша тупость не имеет границ": Фото русских солдат обернулось позором для украинских педагогов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.