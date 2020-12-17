В Госдуме вступились за журналистов Хакасии

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Парламентский запрос на проверку сообщений о нарушении прав работников СМИ республики направлен в Генпрокуратуру и СК РФ

Комитет Государственной думы РФ по информационной политике обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию о давлении на СМИ Хакасии со стороны региональных властей и представителей партии КПРФ.

Ранее в ГД поступила коллективная жалоба руководителей и сотрудников СМИ Хакасии на "воспрепятствование законной деятельности журналистов". В обращении отмечается, что на репортеров оказывается давление, препятствующее "объективному освещению" событий в регионе и критике губернатора Хакасии Валентина Коновалова, представляющего КПРФ.

Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн направил в ГП и СК запрос о проверке изложенных в жалобе данных, в том числе "на предмет наличия … признаков состава преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ – "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Кроме этого, Хинштейн обратился лично к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой отреагировать на действия однопартийцев в Хакасии, передает ТАСС.