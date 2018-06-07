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В Госдуме вступились за молодежь, которую Центробанк назвал угрозой для пенсионной системы

07 июня 2018, 21:09  •  53 • В России

Банк России бьет тревогу: представители «поколения Y» (то есть люди, родившиеся в 1980-2000 годах) тратят накопленные деньги на «качественные впечатления, не всегда ориентированные на перспективу».

«В среднесрочной перспективе это может подрывать устойчивость существующей модели пенсионной системы, основанной на механизме межпоколенческого трансфера», - говорится в документе «Основные направления развития финансового рынка РФ на период 2019-2021 годов».

В свою очередь в профильном комитете Госдумы такие упреки в адрес нынешней молодежи раскритиковали.

- Считаю неправильным и недопустимым в чем-то упрекать молодежь и что-то ей навязывать. Это вызовет совершенно обратный эффект. Нужно не подавлять, а побуждать, пропагандировать, разъяснять, дать уверенность в будущем и доступные механизмы для его формирования.- заявил «Комсомолке» глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. - Советую молодым людям книгу американского бизнесмена Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», которая поможет правильно выстраивать свою жизнь. Несколько лет назад была введена накопительная пенсия, в том числе благодаря Центробанку и Минфину, и к чему все это привело? К тому, что сегодня все понимают, что накопительную пенсию надо выводить из системы обязательного пенсионного страхования. Многие негосударственные пенсионные фонды лопнули, то же самое касается и банков, и страховых компаний. Доверия нет. Если нет доверия, то нет и действий.

Говоря, что в стране нет полноценной молодежной политики и ясной пенсионной системы, депутат от ЛДПР призвал обеспечить молодых людей достойной работой.

- Я сам в свое время зарегистрировался на одной из торговых площадок и торговал акциями, мне это было интересно. Я видел, как зарабатываются деньги на бирже. Другие молодые люди начинают рано работать и формируют свои будущие пенсионные права. Давайте дадим им нормальную работу и объясним, что будущую пенсию они должны формировать сами. Должна быть ясная пенсионная система, а у нас постоянная чехарда. То ввели балльную систему, то заморозили-разморозили накопительную часть пенсии, то предлагают увеличить пенсионный возраст - это опять вызовет недоверие, - заключил парламентарий.

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