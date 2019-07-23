В Госдуме увидели выгоды для России в премьерстве Бориса Джонсона

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал выгодным для России победу Бориса Джонсона на выборах нового лидера правящей Консервативной партии Великобритании.

Джонсон официально вступит в должность премьер-министра Великобритании 24 июля, сменив Терезу Мэй на ее посту.

«Борис Джонсон обещает закончить Brexit к концу октября этого года, что выгодно России. На фоне Brexit многие страны Европы разворачиваются в сторону Москвы и хотят более интенсивно выстраивать отношения с нами. Например, так поступает Ирландия», — сказал депутат.

В то же время парламентарий отметил, что Борис Джонсон — экстравагантный политик и во многом непредсказуем.

Борис Джонсон одержал победу на выборах нового лидера Консервативной партии 23 июля. За него проголосовали 92 153 члена партии, а за его соперника, главу британского МИДа Джереми Ханта, — 46 656 человек. Таким образом, Джонсон возглавит правящую партию и займет пост премьер-министра страны.

После оглашения результатов Джонсон пообещал «придать энергии» Британии и вывести страну из состава Евросоюза к 31 октября.

Джонсон ранее возглавлял британский МИД. Пост ему пришлось покинуть из-за разногласий с премьером страны Терезой Мэй. Джонсон заявлял, что настроен решительно и согласен на Brexit без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества. 22 июля из-за конфликта с Джонсоном с должности ушел замглавы МИДа Алан Дункан, подать заявления об отставке готовы канцлер казначейства Филип Хэммон и министр юстиции Дэвид Гок.

Тереза Мэй заявила об уходе в отставку 7 июня. Ее увольнение связано с тем, что парламентарии трижды блокировали ее соглашение по Brexit. Сам выход из Евросоюза должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.