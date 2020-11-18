В Госдуме уточнили права федеральной территории «Сириус»

Федеральную территорию «Сириус» не наделят правом законодательной инициативы. Об этом в среду, 18 ноября, в ходе заседания Государственной думы заявил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Конечно, нет», — ответил депутат на вопросы о статусе территории и возможности наделения ее правом вносить законопроекты.

13 ноября президент России Владимир Путин поддержал идею наделить «Сириус» статусом федеральной территории. По словам главы государства, территория будет экономически самостоятельна и будет напрямую контактировать с президентом, правительством.

«Сириус» протянется на черноморском побережье Имеретинской бухты в Сочи до абхазской границы. Он будет иметь бюджет, имущество и имущественные права, в том числе передаваемые ей Россией, Краснодарским краем, муниципальным образованием «Городской округ город-курорт Сочи».

Федеральная территория полу самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных государственных органов и органов госвласти субъектов.