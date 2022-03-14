В Госдуме указали на желание Японии исключить Россию из Совбеза ООН

Япония хочет исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Об этом в понедельник, 14 марта, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев, комментируя слова японского премьера Фумио Кисиды о необходимости реформирования Совбеза.

«Одновременно и сложно, и просто говорить об инициативе премьер-министра Японии. Сложно потому, что господин Кисида просто предложил что-то сделать с Совбезом ООН, но не обозначил никакой конкретики. Однако очевидно, что Япония хочет исключить Россию из этого органа. Механизмов, позволяющих это сделать, сейчас не существует. Вот Кисида и хочет их придумать», — подчеркнул он.

В целом Россия сама выступает за реформирование ООН, напомнил политик. При этом Гаджиев отметил, что это уже не международная независимая от всех стран организация, а полностью подконтрольная США структура.

В связи с этим, по словам депутата, для начала стоило бы перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в другую страну и уравнять роль всех стран на принятие решений во избежание эскалации международной обстановки.

«Очень жаль, что Токио не понимает этого. Очень быстро власти этой страны забыли о Хиросиме и Нагасаки, за которые японский народ так и не получил извинений от Вашингтона. Властям Японии проще быть марионеткой США, чем бороться за свою самостоятельность и восстановление исторической справедливости», — заключил политик.

Накануне Кисида указал на необходимость провести реформу Совета Безопасности ООН на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Соответствующее заявление японский премьер сделал в ходе выступления на съезде правящей Либерально-демократической партии, при этом не уточнил, о каких именно изменениях идет речь.

В число постоянных членов Совбеза ООН входят Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

7 марта правительство РФ по поручению президента Владимира Путина утвердило перечень недружественных стран и территорий, в который, в частности, вошла Япония. Также в списке оказались Австралия, Великобритания, Тайвань, США, Исландия, Норвегия и др. На следующий день генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил о протесте Токио в связи с внесением Японии в список недружественных стран. По его словам, данное решение Москвы вызывает сожаление.

На необходимость реформировать Совбез ООН ранее также указывал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 11 марта он отметил, что ситуация вокруг Украины выявила недостатки системы организации. Турецкий лидер считает, что проблема СБ ООН заключается в системе голосования. Когда у одной из стран есть право вето, ООН не может принять резолюцию о прекращении боевых действий.

В начале марта глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак потребовал от международного сообщества рассмотреть вопрос об исключении России из ООН. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза. Глава российского МИДа Сергей Лавров также подчеркивал отсутствие механизма для лишения РФ такого статуса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании Москвой независимости республик, а также документы о дружбе и взаимопомощи. 24 февраля была начата спецоперация по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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