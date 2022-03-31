В Госдуме указали на стремление НАТО подобраться к российским границам

Североатлантический альянс и США стараются подобраться к российским границам и расширить зону своего влияния. Об этом в четверг, 31 марта, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия выступает против размещения военной инфраструктуры Соединенных Штатов и НАТО в Центральной Азии.

«НАТО методично старается подобраться к нашим границам и расширить зону своего влияния. Конечно, Россия не может допустить размещения военной инфраструктуры НАТО в Центральной Азии, этот вопрос требует особого внимания. Наша страна во главе с президентом бросает вызов гегемонии США, что Штатам очень не нравится. При этом они боятся сталкиваться с Россией лоб в лоб, стараясь апеллировать к зависимым от них странам, чтобы размещать вооружение альянса рядом с нашими границами», — подчеркнул он.

По словам политика, действовать чужими руками — традиционные методы Вашингтона. Также Белик добавил, что одна из задач США — переключить внимание РФ на возможность появления дополнительных проблем в отношениях с соседними странами.

О том, что Москва выступает против размещения в Центральной Азии военной инфраструктуры США и НАТО, Лавров заявил ранее в это день в ходе третьей министерской конференции стран — соседей Афганистана.

По словам министра, подобные замыслы противоречат интересам безопасности государств и обязательствам, вытекающим из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности.

Кроме того, Лавров отметил, что с осторожностью нужно относиться к заявлениям о размещении афганских беженцев на территории соседних стран. Он призвал тщательно просчитывать все возможные последствия для той или страны и безопасности региона в целом.

Помимо этого, глава российского МИДа заявил, что текущая администрация Афганистана справляется с поддержанием стабильной обстановки в стране, несмотря на вмешательство США и союзников. Он также подчеркнул, что «коллективный Запад» несет прямую ответственность за плачевное состояние афганской экономики и должен взять на себя основное финансовое бремя по преодолению кризисной ситуации.

В октябре прошлого года Лавров указал на то, что НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать силы в Азию, речь идет о попытках «разогреть» обстановку в регионе. Он добавил, что альянс обходит стороной вопрос о своей ответственности за последствия «двадцатилетних экспериментов».

25 сентября Лавров заявил, что поспешный вывод войск США и НАТО из Афганистана проходил без осмысления последствий. Последствия, по словам министра, заключаются в том, что в Афганистане осталось много вооружений.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы (организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.