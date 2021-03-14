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В Госдуме указали на создание Киевом препятствий для доступа в Крым

14 марта 2021, 02:35  •  63 • Политика
Доступ в Крым блокируется санкциями и преследованиями со стороны Киева, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, пишет 13 марта «РИА Новости».
Так парламентарий прокомментировал призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на неформальном заседании СБ ООН к России предоставить доступ в республику в соответствии с международным правом.
Гемпель призвал украинские власти к отмене блокад, санкций и прекратить преследование украинцев и иностранцев за визиты на полуостров.
«Видимо, Кулеба перепутал грешное с праведным. Свой призыв нужно было адресовать себе и своей стране», — отметил политик.
По его словам, российский Крым открыт для международных миссий, преследующих мирную цель узнать о жизни на полуострове.
Как отметил депутат, Киев вводит морские и транспортные блокады в отношении Крыма, создает препятствия на границе, чтобы украинцы не посещали регион.
По мнению Гемпеля, у Украины не получилось остановить развитие республики, поэтому она пытается изолировать ее международные контакты.
Ранее в этот день депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с призывом не выдумывать насчет закрытости полуострова. Для визита в республику надо лишь согласовать этот вопрос с российским МИД, отметил он.
11 марта генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что люди, которые побывали на Украине в результате переезда из Крыма и Донбасса, возвращаются обратно. По его мнению, это связано с отсутствием рабочих мест на украинской территории.
Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.
Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва не раз утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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