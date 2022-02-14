В Госдуме указали на разворачивающуюся информационную войну против России

На фоне продолжающихся переговоров по гарантиям безопасности разворачивается информационная война, направленная против России. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможностях договориться с НАТО.

«Мы понимаем, что идет информационная война, которая, к сожалению, для нас не совсем удачно складывается. Но с другой стороны, наши оппоненты прекрасно понимают, что мы будем жестко стоять на своих позициях, у нас лавировать нет особой возможности. Очевидно, взвесив всё, мы понимаем, где риски для Европы, в первую очередь. Поэтому я думаю, что Лаврову лучше всех известно, как обстоит ситуация и что ждет впереди в переговорном процессе», — отметил он в разговоре с «Известиями».

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США и НАТО готовы вступить в переговоры с Россией по некоторым аспектам гарантий безопасности.

По его словам, возможности диалога Москвы с Западом по гарантиям безопасности не исчерпаны. Он добавил, что в ближайшие дни продолжится обсуждение этой темы в различных контактах. Этому будет способствовать «наша последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты», отметил Лавров.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, альянс предложил восстановить дипломатические миссии сторон и линию связи. Параллельно посол Соединенных Штатов Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед».

Путин 1 февраля заявил, что США и НАТО в своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы.