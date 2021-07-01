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В Госдуме указали на проводимую на Украине политику против русского мира

01 июля 2021, 22:15  •  57 • Политика
На Украине проводится грязная политика, направленная против русских и русского мира. Об этом в четверг, 1 июля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Таким образом депутат прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского от том, что русские и украинцы — это не один народ.
Парламентарий указал, что в ходе прямой линии 30 июня российский лидер Владимир Путин, говоря о русских и украинцах как об одном народе, опирался на исторические факты, исследования и документы, которые есть в том числе в России и на Украине. Также он добавил, что русский, украинский и белорусский народы — «три ветви одного дерева».
Помимо этого, Водолацкий рекомендовал всем русофобам прочитать «Повесть временных лет», где описывается процесс формирования восточнославянских народов.
«Учитывая, что на территории Украины правит сегодня 5% «Правого сектора» (экстремистской организации, запрещенной в РФ. — Ред.), нацбатальоны и неофашисты, — а Зеленский их боится, — поэтому он, естественно, идет на поводу и заявляет такое, хотя внутри понимает, что он врет, обманывает свой народ. <…> Поэтому это политика, грязная политика, которая на Украине проводится против русских, против русского мира. Русские сегодня являются государствообразующим народом на Украине», — заключил политик.
Ранее в этот день Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины, внесенный президентом страны 18 мая. На внеочередном заседании данное решение поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
В законе отдельно прописаны коренные народы страны, которые сформировались на территории Крыма. Согласно тексту документа, к ним относятся крымские татары, караимы и крымчаки. Отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов страны, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Русские в закон о коренных народах Украины не включены.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко рассказал «Известиям», что документ направлен против россиян, живущих в стране. Так, он уточнил, что «ничего хорошего этот закон не несет, это очередная попытка сделать людей первого сорта и второго сорта».
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, комментируя слова Путина, указал, что русские и украинцы — это два разных народа, а коренные народы Украины — это крымские татары, крымчаки, караимы. Зеленский выразил аналогичное мнение.
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