Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских ...
Убивала и мирных, и военных: Русские бойцы уничтожили особо опасную снайпершу
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добе...
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
Главная / Политика

В Госдуме указали на право граждан Южной Осетии выбирать свое будущее

31 марта 2022, 21:00  •  75 • Политика
Население Южной Осетии имеет право само выбирать свое будущее. Об этом в четверг, 31 марта, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев, комментируя идею о проведении в республике референдума по присоединению к России.
Он отметил, что республика с первых дней своего независимого существования была неразрывно связана с Российской Федерацией.
«Осетинская экономика глубоко интегрирована в российскую, даже социальные обязательства связаны с нашей страной. Большая часть населения и так имеет российские паспорта. Не секрет, что и сам народ Южной Осетии хочет стать частью России, поэтому неудивительно, что руководство соседней страны озвучило инициативу о присоединении к РФ», — указал политик.
Как подчеркнул Гаджиев, Южная Осетия — самостоятельное, независимое государство, население которого имеет право само выбирать свое будущее.
Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России не предпринималось никаких юридических действий, связанных с возможным проведением в Южной Осетии референдума вхождению в РФ. При этом он подчеркнул, что в Кремле с уважением относятся к выражению мнения народа республики.
Однако глава грузинского МИДа Давид Залкалиани заявил о том, что Тбилиси не приемлет разговоры о проведении референдума, добавив, что у такого голосования не будет никакой юридической силы.
Накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Он отметил, что в 2014 году республика упустила эту возможность и больше «такого допустить не может». Позже он заявил о возможном проведении референдума, добавив, что его страна намерена войти в состав России как субъект, а затем инициировать процедуру объединения с Северной Осетией, которое он назвал необходимым.
В свою очередь, глава Северной Осетии Сергей Меняйло отметил, что политические решения «меняли контуры административных или государственных границ», но никогда не влияли на отношения северных и южных осетин. Политик подчеркнул, что желанием осетин является «быть единым целым, единой семьей».
По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, референдум может состояться в мае-июне.
В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. В августе того же года Россия признала независимость этой республики, а также Абхазии. Помимо РФ ее независимость признают Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


75
Источник
Похожие новости
31 марта 2022, 09:20
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добежал
31 марта 2022, 01:45
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
31 марта 2022, 00:00
Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
31 марта 2022, 11:05
ВСУ попытались взять в кольцо русских солдат. Но просчитались
31 марта 2022, 12:50
Запад хочет серьёзно повысить ставки на Украине: "Посмотрим, что будет делать Россия"
31 марта 2022, 15:10
Что будет с Украиной? Мнение военного эксперта: "Есть два варианта"
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 марта 2022, 09:20
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добежал
31 марта 2022, 01:45
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
31 марта 2022, 00:00
Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
31 марта 2022, 12:50
Кедми озвучил откровение для русских воинов: Затихли все
31 марта 2022, 07:35
Коломойский не договорился: 2 ракетных удара нанесено по нефтебазе в Днепропетровске
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2022, 01:05
Пострадаем первыми: До жителей Франции быстро дошёл замысел Путина о рублях за газ
26 марта 2022, 05:40
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте на Украине
25 марта 2022, 08:40
Жить среди "ватников и быдла" станет невыносимо. Элитный приговор
26 марта 2022, 15:00
Почему не трогают Зеленского? Русский генерал дал прямой ответ
28 марта 2022, 03:10
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" американского профессора
26 марта 2022, 19:05
Кадыров задал лидерам Европы неудобный вопрос в лоб: "Серьёзно, ответьте"
31 марта 2022, 01:45
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.