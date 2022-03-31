В Госдуме указали на право граждан Южной Осетии выбирать свое будущее

Население Южной Осетии имеет право само выбирать свое будущее. Об этом в четверг, 31 марта, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев, комментируя идею о проведении в республике референдума по присоединению к России.

Он отметил, что республика с первых дней своего независимого существования была неразрывно связана с Российской Федерацией.

«Осетинская экономика глубоко интегрирована в российскую, даже социальные обязательства связаны с нашей страной. Большая часть населения и так имеет российские паспорта. Не секрет, что и сам народ Южной Осетии хочет стать частью России, поэтому неудивительно, что руководство соседней страны озвучило инициативу о присоединении к РФ», — указал политик.

Как подчеркнул Гаджиев, Южная Осетия — самостоятельное, независимое государство, население которого имеет право само выбирать свое будущее.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России не предпринималось никаких юридических действий, связанных с возможным проведением в Южной Осетии референдума вхождению в РФ. При этом он подчеркнул, что в Кремле с уважением относятся к выражению мнения народа республики.

Однако глава грузинского МИДа Давид Залкалиани заявил о том, что Тбилиси не приемлет разговоры о проведении референдума, добавив, что у такого голосования не будет никакой юридической силы.

Накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Он отметил, что в 2014 году республика упустила эту возможность и больше «такого допустить не может». Позже он заявил о возможном проведении референдума, добавив, что его страна намерена войти в состав России как субъект, а затем инициировать процедуру объединения с Северной Осетией, которое он назвал необходимым.

В свою очередь, глава Северной Осетии Сергей Меняйло отметил, что политические решения «меняли контуры административных или государственных границ», но никогда не влияли на отношения северных и южных осетин. Политик подчеркнул, что желанием осетин является «быть единым целым, единой семьей».

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, референдум может состояться в мае-июне.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. В августе того же года Россия признала независимость этой республики, а также Абхазии. Помимо РФ ее независимость признают Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.