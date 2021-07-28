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В Госдуме указали на манипуляцию Зеленским историческими фактами

28 июля 2021, 21:30  •  64 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский как хороший режиссер и артист манипулирует историческими фактами, пытаясь выставить себя в более выгодном свете. Об этом в среду, 28 июля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Такая риторика идет только лишь из-за того, что ничего нормального и внятного, кроме искажения исторических фактов, Зеленский предложить не может. Каждый нормальный, здравомыслящий человек может прочитать «Повесть временных лет», где четко прописана вся наша история. При этом то, что там говориться о том, что «Киев — мать городов русских», никто не отрицает», — отметил политик.
Водолацкий подчеркнул, что Зеленский как хороший режиссер, как артист манипулирует историческими и хронологическими фактами, пытаясь выставить себя в более выгодном свете. Это, по мнению депутата, происходит потому, что на сегодняшний день многие европейские страны не желают общаться с украинским лидером ввиду неадекватных действий внутри своего государства и нарушений заключенных ранее обязательств.
«Зеленский выполняет роль подмастерья, и как подмастерью ему поручили это озвучить», — сказал он.
Водолацкий отметил, что на данный момент Зеленский находится «между молотом и наковальней», где, с одной стороны, Госдеп США дает рекомендации в плане внешней политики, а с другой — во внутренней политике необходимо учитывать националистов.
Ранее в этот день Зеленский в ходе поздравления украинцев с Днем Крещения Руси заявил, что Киевская Русь — мать украинской истории, а Крым — ее «ребенок». При этом он призвал «дальних родственников» не претендовать на историю Киевской Руси.
12 июля была опубликована статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней глава государства в числе прочего отметил, что на Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности. Кроме того, Украина в ее современныx границаx является целиком и полностью детищем эпохи СССР, созданным во многом за счет исконно русскиx территорий, отметил он.
Путин напомнил o проводившейся советскими властями в 1920–1930-e годы политикe украинизации, o присоединении к Украине западных земель и Закарпатья.
Украинские политические деятели неоднократно делали сомнительные заявления об исторических фактах. В декабре 2019 года первый украинский президент Леонид Кравчук выразил недоумение, из-за того что Москва считается «старшим братом» Киева. По его словам, «украинское княжество» появилось на 300 лет раньше России. Кроме того, в июле бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что у его страны «украли» название «Русь», а в марте экс-посол в Австрии Александр Щерба убеждал, что его страна «стояла у истоков Европы».
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