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В Госдуме удивились планам украинского генерала по «возвращению» Крыма
18 сентября 2019, 15:24 • 76 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
РИА Новости
«Такое ощущение, что экс главный разведчик Украины забыл про российский статус Крыма и строит планы на полуостров, будто это его личная дача... А у России не забыли спросить её мнение и мнение жителей?» — заявил Бальбек.
Депутат предположил, что Маломуж, покинув пост главы внешней разведки Украины, решил начать карьеру писателя-фантаста.
«Всех этих «возвращателей» Крыма в итоге объединяет одно — нелепица и несуразность, дезориентация в международной обстановке и слепая вера в западную помощь», — заключил парламентарий.
Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал про план по «возвращению» Крыма в состав страны.
По его словам, предполагается постепенное формирование на Украине мощной модели и взятие полуострова под полный социальный, экономический, энергетический и водный контроль.
Затем, как подчеркнул Маломуж, Крым должен стать зависимым от международных партнёров Киева.
В конце августа Зеленский, выступая на первом заседании Рады нового созыва, назвал главные задачи парламента, среди которых было в том числе «возвращение» Крыма.
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.
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