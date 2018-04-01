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В Госдуме Тулеева назвали одним из последних политиков советской школы

01 апреля 2018, 10:09  •  63 • Политика

КЕМЕРОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который в воскресенье обратился к президенту РФ Владимиру Путину с прошением об отставке, один из последних политиков советской школы и по-настоящему любит Кузбасс. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы РФ Антон Горелкин, который долгое время работал в команде Тулеева, был начальником главного управления по работе со средствами массовой информации администрации Кемеровской области.

"Тулеев всегда относился с огромным уважением к власти, как к чему-то сакральному. Но внешние атрибуты власти: деньги, роскошь, дорогие капризы - <...> ему непонятны. Это один из последних политиков советской школы", - сказал Горелкин.

По его словам, Тулеев по-настоящему любит Кузбасс, эта земля для него родная, и он был на ней хозяином. Кроме того, отметил Горелкин, в последнее время не раз появлялись слухи об отставке Тулеева.

В воскресенье 73-летний Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. Он руководит Кемеровской областью с 1997 года. Слухи о его отставке появлялись неоднократно. Последний год они были связаны со здоровьем губернатора: в мае прошлого года ему провели операцию на позвоночнике, после чего почти до середины декабря он был на больничном. Последняя информация об отставке появилась после произошедшего пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", из-за которого погибли 64 человека.

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