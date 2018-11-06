В Госдуме требуют приравнять сторонников Навального к секте

После скандального интервью юриста Виталия Серуканова, проработавшего 5 лет в штабе Алексея Навального, за оппозиционера взялись в Госдуме. Депутат Виталий Милонов в эфире Радио «Комсомольская правда» сказал, что напишет письмо главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой прировнять сторонников Навального к секте.

- Навальный работает, как типичный пастор-харизмат, - поделился с «КП» Милонов. - Это страшная тоталитарная секта. Навальный только заколачивает бабки. Вывел школьников на несанкционированный митинг, а потом бежит в европейский суд по правам человека, чтобы получить компенсацию. Это заработок на чужой трагедии. Он заставляет своих адептов идти на самопожертвование ради его интересов. Он ничем не лучше какого-нибудь «Бога Кузи». Навальный — воплощение дьявола. Его митинги — это «черная месса», которую он служит со своими лже-апостолами.

Еще депутат попросит следователей проверить, откуда в фонд блогера приходят деньги.

- Этот парень, который работал у Навального, рассказывает, что сотрудникам давали свертки с миллионами. И их они жертвовали на «теневые» счета. Откуда присылали эти деньги? Нужно проверить Навального на связь с западными партнерами. Чего они добиваются в России? Смуты и переворота , как Ленин, которые приехал в Россию на немецкие деньги, - поделился Милонов.