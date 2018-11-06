Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко надеется на заключение соглашения о зоне свободной торговли с Турцией
Курс СЕМЕЙНЫЙ ЛАД
Противоборство длиной 40 лет! Михеев выдал ПРАВДУ о США и Иране. Вечер с Соловье...
Старшеклассники в Киеве уже планируют поступать в вузы Донецка — там учат на рус...
Главная / В России

В Госдуме требуют приравнять сторонников Навального к секте

06 ноября 2018, 23:24  •  40 • В России

После скандального интервью юриста Виталия Серуканова, проработавшего 5 лет в штабе Алексея Навального, за оппозиционера взялись в Госдуме. Депутат Виталий Милонов в эфире Радио «Комсомольская правда» сказал, что напишет письмо главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой прировнять сторонников Навального к секте.

- Навальный работает, как типичный пастор-харизмат, - поделился с «КП» Милонов. - Это страшная тоталитарная секта. Навальный только заколачивает бабки. Вывел школьников на несанкционированный митинг, а потом бежит в европейский суд по правам человека, чтобы получить компенсацию. Это заработок на чужой трагедии. Он заставляет своих адептов идти на самопожертвование ради его интересов. Он ничем не лучше какого-нибудь «Бога Кузи». Навальный — воплощение дьявола. Его митинги — это «черная месса», которую он служит со своими лже-апостолами.

Еще депутат попросит следователей проверить, откуда в фонд блогера приходят деньги.

- Этот парень, который работал у Навального, рассказывает, что сотрудникам давали свертки с миллионами. И их они жертвовали на «теневые» счета. Откуда присылали эти деньги? Нужно проверить Навального на связь с западными партнерами. Чего они добиваются в России? Смуты и переворота , как Ленин, которые приехал в Россию на немецкие деньги, - поделился Милонов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

40
Источник
Похожие новости
06 ноября 2018, 20:09
Анонимов просят выйти из сети
06 ноября 2018, 20:09
Чиновники для битья
06 ноября 2018, 20:09
Владимир Путин: Наши конкуренты прибегают к недобросовестным методам борьбы

06 ноября 2018, 13:39
Дмитрий Песков: Сделать в Париже встречу Путина и Трампа затруднительно
06 ноября 2018, 11:54
«Бабье лето продолжится»: в Московском регионе ожидается солнечный и тёплый ноябрь
06 ноября 2018, 23:24
Старшеклассники в Киеве уже планируют поступать в вузы Донецка — там учат на русском
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
31 октября 2018, 19:27
«Уже не скрывая ведут подготовку»: в Минобороны РФ рассказали о курсах США для бойцов вооружённых формирований в Сирии
03 ноября 2018, 11:24
Когда Порошенко и Турчинов - за Шария
01 ноября 2018, 13:24
"Алексей Порошенко в санкционном списке — это звонок папе": По кому контрсанкции на Украине ударят больше всего
01 ноября 2018, 02:09
«А на прицеле – снег»: Русские РЭБ станут настоящим кошмаром для «залетных» в Сирии - эксперт
31 октября 2018, 12:54
«Будет много интересных открытий для граждан Украины»: кого могут коснуться российские контрсанкции в отношении Киева
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
03 ноября 2018, 02:54
«Натовский стандарт родом из СССР»: Украинцы посмеялись над видео учений возле Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.