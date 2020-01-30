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В Госдуме сравнили вводящие санкции США с беззубым псом

30 января 2020, 13:39  •  8 • Политика
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сравнил США, вводящие санкции, со злопамятным беззубым псом. Об этом он рассказал «РИА Новости» в четверг, 30 января.
«Причина — не только кризис жанра в США, но также углубление политического и экономического кризиса внутри страны. США напоминают склочного, злопамятного беззубого пса, от которого отвернулась вся стая, поэтому он скалится на прохожих. Они от бессилия вводят санкции, которые никакого значения для нас не имеют», — заявил Шеремет, отметив, что в этом нет ничего удивительного.
По словам депутата, Штатам не хватает политического здравомыслия и мужества для того, чтобы вести диалог с помощью переговоров.
«Стиль правления США привел к тому, что они превращаются в анклав, который становится неинтересным всему мировому сообществу. Позиция России неизменна: Крым — это законная часть Российской Федерации, и другой трактовки быть не может», — заключил он.
29 января сообщалось, что Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.
9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа «защита» европейской энергетической безопасности. 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал документ. По данным американского минфина, санкции вступили в силу с этого момента. Названия корпораций, которые попали под санкции, пока не уточнялись, в течение 60 дней госсекретарь и глава минфина Соединенных Штатов должны представить свои предложения по этому вопросу.
Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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