В Госдуме сравнили действия главы ЕК по Белоруссии с украинским сценарием

Предложенный главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской «Экономический план для демократической Белоруссии» — это путь, который в свое время предложили Украине. Об этом в пятницу, 28 мая, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Не все славянские народы продаются за три копейки. Идти по пути покупки за какие-то мнимые миллиарды, которые обещают там Тихановской, — это тот путь, который в принципе был предложен когда-то Украине. Эти деньги разворовала верхушка олигархов, в каком месте оказалась Украина, мы с вами прекрасно понимаем», — сказал он.

По словам депутата, западные страны решили применить такой же сценарий после того, как первый — «цветная революция» и свержение белорусского президента Александра Лукашенко — не прошел, а второй в виде провокации с самолетом авиакомпании Ryanair «трещит по швам». Теперь Евросоюз начинает оказывать мнимую финансовую помощь оппозиции республики, указал Водолацкий.

Как подчеркнул парламентарий, на сегодняшний день задача ЕС — максимально разрушить монолитность, целостность гражданского общества Белоруссии.

Ранее в этот день стало известно, что глава Еврокомиссии отправила Тихановской «Экономический план для демократической Белоруссии». Отмечалось, что документ предусматривает предоставление республике до €3 млрд и отражает «обязательство ЕС поддержать народ Белоруссии в стремлении к мирному демократическому переходу» после президентских выборов в августе прошлого года, которые, как считают в ЕС, «не были ни свободными, ни справедливыми».

Целью плана, как пояснили в Еврокомиссии, является помощь Белоруссии в стабилизации ее экономики, реформировании и демократизации институтов республики, а также в стимулировании устойчивости ее экономики и создании новых рабочих мест в стране.

Отмечается, что документ предусматривает несколько ориентировочных мер по повышению устойчивости Белоруссии, среди которых прямая финансовая поддержка, за счет которой планируется ускорить восстановление экономики страны, а также организация инвестиционного форума ЕС–Белоруссия, благодаря чему планируется привлечь до €5 млрд в виде кредитов ЕС, а также государственных и частных инвестиций. Кроме того, ЕК предлагает мобилизовать переходный пакет в размере до €400 млн в виде грантовой помощи, которую предоставят в рамках программы «Соседство, развитие и международное сотрудничество» (NCIDI).

27 мая министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что рестрикции против Белоруссии — это только начало крупной и длительной спирали санкций. По словам дипломата, санкции должны быть быстро реализованы, над этим интенсивно работает Еврокомиссия и все страны-участники.

За два дня до этого глава Еврокомиссии заявила, что саммит Евросоюза решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении ряда граждан Белоруссии.

24 мая на вышеупомянутом саммите было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные перевозчики при этом отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. В свою очередь, белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила об отмене рейсов в ряд стран, а президент республики Александр Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада страна будет реагировать жестко.

Этому предшествовала экстренная посадка в Минске самолета Ryanair. Лайнер приземлился в столице Белоруссии 23 мая из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.