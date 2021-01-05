Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
"Газпром" довел Украину до истерики: Россия начала экспорт газа в Европу
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфи...
"Всё-таки "взрыв" произойдёт": Хазин выдал тревожный прогноз...
Главная / Политика

В Госдуме спрогнозировали начало индексации пенсий работающим пенсионерам

05 января 2021, 01:15  •  43 • Политика
Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам можно решить в течение января-февраля 2021 года, а уже весной провести ее. Об этом заявил в понедельник, 4 января, первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко.
«Я полагаю, что, для того чтобы вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, нужна политическая воля. Она была проявлена. <…> Полагаю, что в течение января-февраля эту проблему можно решить <…> Я думаю, что уже с весны работающие пенсионеры смогут получать индексацию своих пенсий, как и все остальные граждане, заработавшие свое право на страховую пенсию», — сказал Тарасенко в разговоре с «РИА Новости».
Он подчеркнул, что на решение этой задачи потребуется немало средств, однако в настоящее время государство теряет больше через схемы с серыми заработными платами.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что парламент действительно может принять закон об индексации пенсий работающим пенсионерам уже до марта, если кабмин своевременно внесет все поправки в Госдуму.
Сенатор добавил, что в России на данный момент более 9 млн работающих пенсионеров, и индексация может коснуться всех или только определенные категории.
Ранее в этот же день президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.
Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
04 января 2021, 20:40
"Украине нет смысла рассчитывать на Крым": Гордон согласился пострадать ради России
04 января 2021, 22:30
Незамедлительно: Команда Байдена намерена договориться с Россией
04 января 2021, 22:30
Интеллигентно - нонсенс, по-простому - дурь: Баранец поставил "диагноз" Помпео за русскую армию
04 января 2021, 20:40
Европа нащупала слабость Вашингтона? США получили из Лондона "сигнал" по Ассанжу - профессор
05 января 2021, 00:20
"Так держать, крутые парни": Напрыгнувшему на Россию главе Госдепа показали "Отступление Наполеона"
05 января 2021, 00:20
"Жёсткое регулирование становится нормой": Пушков призвал поучиться у ЕС борьбе с Google
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 декабря 2020, 07:45
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
29 декабря 2020, 10:40
"Война неизбежна": Турция включила часть России в свои территории. Военкор Котенок показал карту
02 января 2021, 20:05
Украинцев будут вакцинировать "Спутником V"? Первый бунт против убийственной политики Киева
31 декабря 2020, 08:30
"Не видать ей "Оскара": Попытка убедить в безопасности вакцины обернулась провалом в Латвии
30 декабря 2020, 00:25
Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ногой там же
02 января 2021, 08:10
"Всё-таки "взрыв" произойдёт": Хазин выдал тревожный прогноз на начало 2021 года
04 января 2021, 03:15
"Путин знает": Помпео раскрыл всему миру "сговор с Россией". Американцы обхохотались
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.