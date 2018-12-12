В Госдуме сочли заявление Порошенко о "войне" подготовкой к наступлению в Донбассе

Первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, в ходе выступления на американском телеканале Fox News назвавшего инцидент в Керченском проливе "войной". По мнению депутата, подобные слова могут означать подготовку Киева к наступлению в Донбассе.

«Господин Путин! Это агрессия, господин Путин, это война! Это не шутка, не инцидент и не кризис», — заявил Порошенко и попросил у НАТО помощи для того, чтобы не позволить России «оккупировать Черное и Азовское моря».

Депутат Шерин напомнил, что процедура объявления войны заключается с передачи передает министру иностранных дел другого государства соответствующую ноту. Однако украинский посол ничего не передавал главе МИД России, а это значит, что Киев официально не объявлял войну России, и это хорошо, отметил он.

В то же время тот факт, что первое лицо страны делает подобное заявление, наводит на мысль, что в ближайшее время стоит ждать наступления Киева, о чем и говорил представитель ДНР Эдуард Басурин в своем недавнем видеообращении, напомнил Шерин.

В этой связи слова Порошенко можно расценивать как подготовку Киева к наступлению в Донбассе, которое ставит целью отрезать каналы гуманитарной помощи ДНР из России, отметил депутат в своем комментарии Федеральному агентству новостей.

Порошенко выбрал роль персонажа популярного советского мультфильма «Приключения Фунтика», считает депутат. "Помните: «Хозяйка, пули свистели над головой»? Вот так же и Петр Алексеевич", - подытожил Шерин.