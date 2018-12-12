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В Госдуме ответили на слова Порошенко об инциденте в Керченском проливе
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В Госдуме сочли заявление Порошенко о "войне" подготовкой к наступлению в Донбассе

12 декабря 2018, 12:39  •  94 • Политика
Первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, в ходе выступления на американском телеканале Fox News назвавшего инцидент в Керченском проливе "войной". По мнению депутата, подобные слова могут означать подготовку Киева к наступлению в Донбассе.
«Господин Путин! Это агрессия, господин Путин, это война! Это не шутка, не инцидент и не кризис», — заявил Порошенко и попросил у НАТО помощи для того, чтобы не позволить России «оккупировать Черное и Азовское моря».
Депутат Шерин напомнил, что процедура объявления войны заключается с передачи передает министру иностранных дел другого государства соответствующую ноту. Однако украинский посол ничего не передавал главе МИД России, а это значит, что Киев официально не объявлял войну России, и это хорошо, отметил он.
В то же время тот факт, что первое лицо страны делает подобное заявление, наводит на мысль, что в ближайшее время стоит ждать наступления Киева, о чем и говорил представитель ДНР Эдуард Басурин в своем недавнем видеообращении, напомнил Шерин.
В этой связи слова Порошенко можно расценивать как подготовку Киева к наступлению в Донбассе, которое ставит целью отрезать каналы гуманитарной помощи ДНР из России, отметил депутат в своем комментарии Федеральному агентству новостей.
Порошенко выбрал роль персонажа популярного советского мультфильма «Приключения Фунтика», считает депутат. "Помните: «Хозяйка, пули свистели над головой»? Вот так же и Петр Алексеевич", - подытожил Шерин.

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