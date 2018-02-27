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В Госдуме сказали, какими могут быть новые обещанные антироссийские санкции
27 февраля 2018, 11:09 • 402 • Политика
Член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал, чего ждать от новых антироссийских санкций, обещанных США ввести в течение 30 дней.
В Госдуме «уже устали от заявлений и угроз» со стороны США и объясняют причину появления очередных антироссийских санкций, ввести которые заокеанский Минфин грозится в течение 30 дней.
Член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление главы Минфина США Стивена Мнучина так:
- Честно говоря, уже устали от этих заявлений и угроз. Мы видели санкции, которые они опубликовали в конце января, сейчас, предполагаю, эти санкции будут относительно того секретного списка, который якобы был озвучен в конгрессе, - высказал свое мнение российский чиновник. И добавил, что это очередная попытка давления накануне президентских выборов в России.
Чепа уверен, что после выборов эффект от подобных угроз со стороны США будет уже совсем другой.
Напомним, глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что в ближайшие 30 дней будут введены новые антироссийские санкции. Кстати, обещал он их еще две недели назад. В чем именно будут заключаться санкции и кто на этот раз попадет в «черный список», можно только предполагать, опираясь на тот самый «секретный список» из конгресса США.
Свою точку зрения Алексей Чепа озвучил в беседе с RT.
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