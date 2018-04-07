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В Госдуме считают, что украинские экстремисты не в силах помешать работе Крымского моста

07 апреля 2018, 19:09  •  111 • Политика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апреля. /ТАСС/. Заявления украинских националистов о возможных терактах в день открытия моста между Крымом и Краснодарским краем являются провокацией, однако у них нет возможностей нарушить строительство и помешать эксплуатации объекта. Такое мнение высказал в субботу ТАСС зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что националисты запрещенного в России "Добровольческого движения ОУН" угрожают терактами в день открытия Крымского моста, в частности совершением атак на дипведомства РФ на Украине и российские учреждения за ее пределами.

"У нас созданы все силы и средства... которые обеспечат стабильную работу Крымского моста, и все заявления [украинских] националистов останутся возгласом "нелюдей", чтобы на них еще раз обратили внимание. Больше за этим ничего не последует, потому что у них нет возможностей сделать хотя бы малейшее нарушение строительства, ввода в эксплуатацию и самой эксплуатации Крымского моста. Это [заявления экстремистов] провокационные действия, чтобы наши спецслужбы еще четче и более системно работали в этой зоне ответственности", - отметил депутат, избранный в том числе от Ростовской области.

По его словам, у подавляющего большинства жителей Украины такие действия и высказывания экстремистов вызывает неодобрение. "Эта группа молодчиков, которая и сейчас в меньшинстве, у простых жителей Украины все больше вызывает неодобрение и даже ненависть. Но в связи с тем, что она вооружена и пользуется поддержкой [президента Украины Петра] Порошенко, [главы украинского МВД Арсена] Авакова и СБУ, - она доминирует в ряде регионов Украины. И там подвергаются насилию не только граждане России, но и все население, которому уже надоели все эти "революции" и "майданы", - сказал собеседник агентства.

Стройка века

Мост в Крым - самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 километров. Он начинается на Таманском полуострове в Краснодарском крае, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин, общаясь 14 марта со строителями Крымского моста, не исключил, что движение автомобилей по переправе откроют раньше планировавшегося на декабрь срока. Руководитель компании "Стройгазмонтаж", которая является генеральным подрядчиком строительства моста, Аркадий Ротенберг в свою очередь доложил, что автомобильную часть моста могут сдать после 9 мая 2018 года.

В связи с планами по досрочному открытию моста Минтранс РФ сейчас рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. На первом этапе - сразу после ввода моста - проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.

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