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В Госдуме России решили защитить русский народ от травмы поправками в Конституцию России

05 февраля 2020, 02:54  •  49 • Политика
В Госдуме России решили защитить русский народ от травмы при помощи поправок к Конституции России. Речь идёт об изменении текста преамбулы.
Депутат Государственной Думы Константин Затулин внёс на рассмотрение поправку о включении в преамбулу Конституции России понятия "русские". В интервью РИА ФАН политик объяснил, что в документе говорится о союзе русских и других братских народов, которые объединились в многонациональный народ Российской Федерации.
По мнению депутата, инициатива не нарушает базовых принципов Основного закона о равноправии. Однако не стоит травмировать и русский народ.
"В пояснительной записке я несколько раз подчёркиваю, что моё предложение никак не задевает всех других участников российского самоопределения - другие нации и народности... Нельзя травмировать русский народ отсутствием всякого упоминания о нём в базовом законе страны", - пояснил Затулин.
Парламентарий добавил, что нигде в Конституции не упоминаются русские. Данное слово упоминается только в главе о русском языке. При этом Россия является наследницей всех прежних гособразований, в которых русские играли определяющую роль.
Как отмечает заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев, в преамбулу Конституции Российской Федерации нужно внести следующие поправки:
  • Упомянуть о традиционных нравственных ценностях.
  • Прописать слово "русский" - хотя бы в виде "русского языка".
  • Заявить о единой культуре - едином языке, единых нормах морали, единых культурно-ценностных понятиях.
  • Подчеркнуть, что под семьёй понимается союз мужчины и женщины.
  • Главным в семье являются дети, поэтому обязательно стоит заявить про многодетность и приумножение населения.
  • Акцентировать внимание на том, что воспитание молодого поколения является обязанностью государства.
  • Обязательно написать про веру в Бога, добро и справедливость.
  • Выделить то, что Россия является историческим правопреемником не только Советского Союза, но и Российской Империи.

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