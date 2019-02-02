В Госдуме России предложили конфисковывать имущество у нелегальных мигрантов

Депутат Госдумы России Александр Шерин предложил внести поправки в законодательство, которые позволят конфисковывать имущество у незаконно пересекших госграницу людей.

В качестве меры уголовно-правового характера в России необходимо задействовать конфискацию имущества в отношении нелегальных мигрантов. Так считает первый заместитель главы комитета Государственной Думы России по обороне Александр Шерин.

Он отметил, что речь идет о "единственном виде правовой санкции", применение которой предписано международным правом как обязанность государства.

В документе указана возможность конфискации имущества у людей, незаконно пересекших границу. Сейчас он направлен на согласование в Верховный суд и кабмин, после чего проект передадут на рассмотрение парламентариям.

"Речь идет об использовании самоходного плавающего транспортного средства, механического транспортного средства или воздушного судна либо иного транспортного средства передвижения с целью пересечения государственной границы... без действительных документов на право въезда", - приводит слова Шерина RT.