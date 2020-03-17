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В Госдуме России начинают борьбу с каршерингом через лишение льгот

17 марта 2020, 18:35  •  89 • Политика
В Госдуме России начинают борьбу с каршерингом через лишение льгот. Соответствующий законопроект разрабатывается депутатом Ярославом Ниловым.
Председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разрабатывает законопроект, которые отменит парковочные льготы для автомобилей, арендованных через каршеринговые компании. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Сейчас в Москве действует для компаний по аренде машин следующая льгота: 27,6 тысячи рублей в год на один автомобиль. Обычным частникам такая услуга обходится уже в 370 тысяч рублей.
Проблема заключается в том, что число игроков на рынке стремительно растёт, а автопарк каршеринга вырос до 30 тысяч машин. В итоге столица России умудрилась обогнать Токио.
Местных жителей такое положение дел не устраивает.
"Ими уже заставлены дворы и даже платные парковки. Обычным людям некуда поставить свой автомобиль. Из-за этого растёт социальная напряжённость", - пояснил Нилов.
Иную позицию занял Виктор Травин. Он указывает, что развитие каршеринга является частью политики городских властей, заинтересованных в том, чтобы люди избавлялись от личных машин.
"Каршеринг - это доходы в бюджет, и для его умножения у московской власти все средства хороши, за это не жалко дать и льготную парковку", - пояснил он.
А координатор движения "Синие ведёрки" Петр Шкуматов обвиняет мэрию в дискриминации простых автолюбителей посредством предоставления беспрецедентных льгот каршеринговым компаниям в ущерб общественному транспорту.
Как ранее сообщила "Вечерняя Москва", за 2019 год на территории Москвы было зарегистрировано более 70 тысяч транспортных средств в центрах "Мои документы". А с февраля 2020 года граждане могут получить в центрах водительские права в день обращения.

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