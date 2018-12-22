В Госдуме РФ выпуск на Украине монеты с изображением Севастополя назвали символом разрушающейся национальной памяти

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик назвал монету с изображением Севастополя, выпущенную Нацбанком Украины, "символом разрушающейся национальной памяти братского нам народа".

С 26 декабря Нацбанк Украины начнет продавать монету номиналом 5 гривен с надписью "Місто Севастополь". Цена составит 44 гривны. На ней изображены руины древнего Херсонеса, виноградной лозы, якорного креста и парусного судна. При этом украинцы забыли упомянуть, что Севастополю был присвоен статус города-героя. Памятная монета приурочена к серии "Области Украины", раньше выпустили монету с изображением Киева.

Фото: Нацбанк Украины

- Мне кажется, что украинский Нацбанк выпустил монету с Севастополем, который находится в США, в Калифорнии, он назван в 19 веке в честь российского Севастополя, который находится на берегу Черного моря. Калифорнийский Севастополь - также расположен недалеко от океана. Там много виноделен, но основной товар и гордость - яблоки, - выразил свое мнение Дмитрий Белик.

Депутат напомнил, что "наш Севастополь - это город-герой, который 250 дней противостоял немецкой армии Манштейна".

- Когда город был освобожден в 1944 году, ему салютовала Москва. Впервые городами-героями были названы города Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса. И какой бы ни была власть в Киеве, они не имеют морального права, исторического права «забыть», что Севастополь - город-герой. Поэтому, мне кажется, что данная монета не имеет отношения к российскому Севастополю, какие бы пресс-релизы не были выпущены Нацбанком и какие бы изображения не были нанесены на самой монете, - уточнил Белик.

Он напомнил, что на памятной монете номиналом 10 рублей Российской Федерации, посвященной Севастополю, изображен памятник затопленным кораблям.

- Этот памятник - пример готовности идти до конца ради спасения города, ради его жителей во времена Первой обороны. На этой же монете видим изображение полуострова Крым, на котором Севастополь отмечен звездой города-героя. На монете номиналом в 2 рубля - опять же, памятник затопленным кораблям, фигуры солдата и матроса - наша Армия и Флот, и опять же - знак города-героя. Эти монеты, посвящены Севастополю, его истории, его жителям, а то, что выпустил Нацбанк - очередной символ разрушающейся национальной памяти братского нам народа, - отметил депутат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники