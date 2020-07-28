В Госдуме решили разобраться, кого можно считать телохранителем

Сотрудники частных охранных предприятий смогут рассчитывать на компенсацию за ущерб, который они получат при оказании содействия правоохранительным органам. Об этом пишет "Парламентская газета".

Речь идёт о новой версии законопроекта о ЧОПах, который осенью 2020 года внесут на рассмотрение в Государственную думу. Как заявил депутат Анатолий Выборный, это позволит устранить несправедливость по отношению к главным помощникам полицейских.

Охранники часто помогают стражам порядка. В частности, речь идёт об обеспечении безопасности на массовых мероприятиях. Однако вопрос компенсации за травмы и испорченное имущество всегда ложится на плечи самих охранных структур.

"Привлекая частных охранников для решения, по сути, государственной задачи - обеспечения правопорядка, именно государство должно гарантировать им выплату компенсаций", - заявил парламентарий.

Поэтому с каждым охранником будет индивидуально заключаться договор страхования на время проведения подобных мероприятий. Также в документе сделан акцент на обеспечении безопасности не только имущества, но и граждан.

Финальным пунктом стало введение понятия "телохранитель". Дело в том, что де-юре его не существует.

"Появление понятия "телохранитель" в законодательстве всё расставляет на свои места - если сотрудник выполняет функции как телохранитель, то и в договоре он сможет это прописать", - пояснил Выборный.