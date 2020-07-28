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В Госдуме решили разобраться, кого можно считать телохранителем
28 июля 2020, 23:05 • 57 • Политика
В Госдуме России решили разобраться, кого можно считать телохранителем. Речь идёт о новом законе о ЧОПах.
Сотрудники частных охранных предприятий смогут рассчитывать на компенсацию за ущерб, который они получат при оказании содействия правоохранительным органам. Об этом пишет "Парламентская газета".
Речь идёт о новой версии законопроекта о ЧОПах, который осенью 2020 года внесут на рассмотрение в Государственную думу. Как заявил депутат Анатолий Выборный, это позволит устранить несправедливость по отношению к главным помощникам полицейских.
Охранники часто помогают стражам порядка. В частности, речь идёт об обеспечении безопасности на массовых мероприятиях. Однако вопрос компенсации за травмы и испорченное имущество всегда ложится на плечи самих охранных структур.
"Привлекая частных охранников для решения, по сути, государственной задачи - обеспечения правопорядка, именно государство должно гарантировать им выплату компенсаций", - заявил парламентарий.
Поэтому с каждым охранником будет индивидуально заключаться договор страхования на время проведения подобных мероприятий. Также в документе сделан акцент на обеспечении безопасности не только имущества, но и граждан.
Финальным пунктом стало введение понятия "телохранитель". Дело в том, что де-юре его не существует.
"Появление понятия "телохранитель" в законодательстве всё расставляет на свои места - если сотрудник выполняет функции как телохранитель, то и в договоре он сможет это прописать", - пояснил Выборный.
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